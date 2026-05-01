ترکیہ میں یومِ مزدور پر لیبر یونین اور پولیس میں جھڑپیں، درجنوں گرفتار
ترکیہ میں یومِ مزدور کے موقع پر استنبول میں لیبر یونین کے مظاہروں کے دوران پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کرتے ہوئے درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ حکام کی جانب سے مرکزی علاقوں کو بند کیے جانے کے باوجود مظاہرین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی، جس سے حالات کشیدہ ہوگئے۔
غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق یکم مئی کو مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر استنبول میں ہونے والے مظاہروں کے دوران پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ ترک میڈیا نے کم از کم 57 گرفتاریوں کی تصدیق کی ہے۔
ہر سال کی طرح اس بار بھی یکم مئی کے موقع پر استنبول میں سکیورٹی کے سخت انتظامات نظر آئے، جہاں تقسیم اسکوائر اور اس کے اطراف کے علاقوں کو بند رکھا گیا۔
رپورٹس کے مطابق شہر کے یورپی حصے میں ان گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی جو ماضی میں حکومت مخالف احتجاج کا مرکز رہنے والے تقسیم اسکوائر کی جانب مارچ کرنا چاہتے تھے۔ پولیس نے اس علاقے کو پہلے ہی سیل کر رکھا تھا۔
میجیدیے کوئے میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی گئی، جبکہ بشکتاش میں پولیس نے مظاہرین کو گھیر کر بعض مواقع پر طاقت کا استعمال کیا اور کئی افراد کو زمین پر گرا کر گرفتار کیا۔
یاد رہے کہ گزشتہ سال بھی مظاہرے کادیکوئے منتقل ہوئے تھے جہاں 400 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سال مزدور تنظیموں اور سول سوسائٹی نے “روٹی، امن اور آزادی” کے نعرے کے تحت مظاہروں کی کال دی تھی، جبکہ حکام نے پیشگی طور پر متعدد افراد کے وارنٹ بھی جاری کیے تھے۔