سانحہ آرمی پبلک اسکول، والدین کا غم 11 سال بعد بھی تازہ
16 دسمبر کا دن پاکستان بھر کے شہریوں کے لیے غم و اندوہ کا دن ہے، جب سال 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور میں دہشت گردوں نے حملہ کر کے 132 معصوم بچوں، اساتذہ اور دیگر عملے کے افراد سمیت مجموعی طور پر 147 جانیں لی تھیں۔ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کر کے کالعدم ٹی ٹی پی کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ حملے میں ملوث 6 دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا تھا جنہیں بعد ازاں موت کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔
اس سانحے نے نہ صرف پشاور بلکہ پورے ملک کو غم کے سائے میں ڈبو دیا تھا اور آج بھی اس واقعے کا زخم عوام کے دلوں میں تازہ ہے۔
ملک بھر میں سانحہ آرمی پبلک اسکول کی یاد میں آج دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پشاور میں والدین اور لواحقین نے اپنے شہید بچوں کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی۔
ڈیفنس کے علاقے سے شروع ہونے والی ریلی آرمی پبلک اسکول تک جاری رہی، جہاں والدین نے اپنے شہید بچوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں اور آنکھوں میں آنسو لیے انصاف اور امن کے پیغام کے ساتھ مارچ کیا۔
والدین نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 16 دسمبر صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ وہ دن ہے جو قوم کو یاد دلاتا ہے کہ دہشت گردی نے ہم سے ہمارا مستقبل چھیننے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی پشاور کے شہری اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
اس موقع پر صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اپنے پیغامات میں سانحہ اے پی ایس کے معصوم بچوں، اساتذہ اور عملے کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
صدر مملکت نے کہا کہ اے پی ایس کے بچوں کی قربانی قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی اور دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور مالی معاونین سے کسی قسم کی نرمی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے بات چیت ممکن نہیں اور بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ صدر نے کہا کہ امن کے دشمنوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم ان معصوم بچوں، اساتذہ اور عملے کی قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قربانی ہمیں دہشت گردی کے خاتمے کی اجتماعی ذمہ داری کی یاد دلاتی رہے گی۔
لاہور میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی سانحہ اے پی ایس کی برسی پر خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے شہداء کے لواحقین اور بہادر بچوں کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس میں معصوم بچوں، اساتذہ اور عملے کی قربانیاں بہادری کی روشن مثال ہیں اور یہ قربانیاں کبھی بھلائی نہیں جا سکتیں۔
مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت ملک کا مستقبل روشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس کے بچوں کی عظیم قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا اور ان کے والدین اور خاندان کے لیے ہمیشہ احترام اور تعظیم قائم رہے گی۔