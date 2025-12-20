قصور: پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی شہری گرفتار
قصور کے علاقے میں پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پر ایک بھارتی شہری کو گرفتار کرلیا گیا ہے، جسے رینجرز نے حراست میں لینے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔
تھانہ گنڈا سنگھ کی حدود میں واقع سہجرہ کے مقام سے بھارتی شہری کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ حکام کے مطابق گرفتار ہونے والے بھارتی شہری کی شناخت شرندیپ سنگھ کے نام سے ہوئی ہے۔
حکام نے بتایا کہ شرندیپ سنگھ تحصیل شاہ کوٹ، ضلع جالندھر کا رہائشی ہے اور وہ غیر قانونی طور پر پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا۔ واقعے کے بعد رینجرز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بھارتی شہری کو حراست میں لیا۔
بعد ازاں رینجرز نے گرفتار بھارتی شہری کو مزید قانونی کارروائی کے لیے تھانہ گنڈا سنگھ کی پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔