جاپانی طلبہ نے انسانی طاقت سے اُڑنے والی سائیکل تیار کرلی
جاپان کے طلبہ نے ایسی سائیکل ایجاد کی ہے جو صرف پیڈل چلانے کی طاقت سے زمین سے اُڑ سکتی ہے۔ یہ ایجاد ظاہر کرتی ہے کہ انسانی جسمانی توانائی ہی کسی مشین کو فضاء میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔
یہ منفرد منصوبہ ایک عام سائیکل سے شروع ہوا، مگر اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ ہر پیڈل کا گھومنا مشین کو اُڑان دینے کے لیے کافی ہو۔ طلبہ کی یہ ایجاد ثابت کرتی ہے کہ معروف اور سادہ مشینیں بھی تخلیقی ڈیزائن کے ذریعے ہوا میں بلند کی جا سکتی ہیں۔
سائیکل کے لیے کوئی انجن، بیٹری یا دیگر پاور سورس استعمال نہیں کیے گئے۔ اُڑان کے لیے تمام قوت رائیڈر کی جسمانی طاقت فراہم کرتی ہے، جس سے ہر گھماؤ کو فضاء میں لے جانے کے لیے مطلوبہ توانائی ملتی ہے۔
یہ کامیابی اس وقت سامنے آئی ہے جب دنیا بھر میں غیر روایتی ٹرانسپورٹ کے طریقے زیرِ غور ہیں۔ انسانی طاقت سے چلنے والے فلائٹ کے نظریات پر تحقیق طویل عرصے سے کی جا رہی تھی، لیکن عملی مثال نایاب ہے۔
جاپانی طلبہ کی یہ سائیکل عملی مثال پیش کرتی ہے کہ ایک مشین، جو مکمل طور پر انسانی طاقت سے چلتی ہے، فضاء میں بلند ہو سکتی ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف تخلیقی ڈیزائن بلکہ فزکس کے اصولوں پر عمل کرنے کی صلاحیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔
ابھی تک مکینیکل تفصیلات اور اُڑان کی مستحکمی کے بارے میں مکمل معلومات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ معلوم صرف اتنا ہے کہ یہ منصوبہ جاپان میں بنایا گیا، صرف پیڈل چلانے سے چلتا ہے اور کامیابی سے اُڑان بھرتا ہے۔
ماہرین اور تعلیمی ادارے اس پروجیکٹ کی تفصیلات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مستقبل میں مزید تحقیق اور انسانی طاقت سے چلنے والے ڈیوائسز پر تجربات کی توقع کر رہے ہیں۔
اس منصوبے کی خاص بات اس کا سادہ اور عملی انداز ہے: صرف ایک عام سائیکل اور رائیڈر کی جسمانی طاقت کے ذریعے حقیقی اُڑان۔ یہ تخلیق بنیادی انجینئرنگ کے اصولوں اور سادہ میکانزم کی صلاحیتوں کو دوبارہ اجاگر کرتی ہے۔