سلامتی کونسل نے وینزویلا پر امریکی کارروائی کو عالمی قوانین کے خلاف قرار دے دیا
وینز ویلا کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں چین اور روس نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اوران کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کردیا ہے، پاکستان نے بھی وینزویلا کا معاملہ افہام اور تفہیم سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف قرار دیا ہے۔
وینزویلا کی صورت حال پر بحث کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہورہا ہے، اجلاس کے ایجنڈے میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرات پر غور کرنا شامل ہے۔
پاکستان
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان نے وینزویلا کا معاملہ افہام اور تفہیم سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔
پاکستان کے قائم مقام مندوب عثمان جدون نے کہا کہ تنازع کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کا سہارا لینا چاہیے، یکطرفہ فوجی کارروائی سے عدم استحکام کو بڑھاوا ملے گا۔ یو این چارٹر کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔
عثمان جدون نے مزید کہا کہ دنیا کو پہلے ہی متعدد بحرانوں کا سامنا ہے ایسے میں کریبیئن میں تناؤ خطے اور عالمی امن کے لیے اچھا نہیں ہے، اس طرح کا سنگین اقدام اچھی مثال قائم نہیں کرے گا اور مستقبل میں غیرمتوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔
پاکستان نے وینزویلا کی عوام کی خواہشوں پر مبنی حل پر زور دیتے ہوئے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کردی۔
یو این سیکرٹری جنرل
وینزویلا کی صورت حال ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا بیان پڑھ کر سنایا گیا۔
اپنے بیان میں سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وینزویلا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی، وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ امریکی تحویل میں ہیں، وینزویلا میں عدم استحکام پھیلنے اور خطے پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔
انتونیو گوتریس نے کہا کہ تمام فریق اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کریں، فریقین جامع اور جمہوری مکالمہ شروع کریں، تاکہ معاشرے کے تمام طبقات اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔
یواین سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اور تمام متعلقہ قانونی فریم ورک کا احترام ناگزیر ہے، ریاستوں کی خودمختاری، سیاسی آزادی اور علاقائی سالمیت کے اصولوں کا احترام لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ضروری ہے، قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی قانون میں منشیات کی غیرقانونی اسمگلنگ، وسائل کے تنازعات اور انسانی حقوق سے متعلق مسائل کے حل کے مؤثر ذرائع موجود ہیں۔
انتونیو گوتریس نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں کسی ریاست کی سالمیت یا آزادی کے خلاف طاقت یا دھمکی پر پابندی ہے، وینزویلا حکومت کی درخواست پر مقرر کیے گئے انتخابی ماہرین کے پینل نے سنگین مسائل کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انتخابات کے نتائج کی مکمل شفافیت اور مکمل طور پر اشاعت کے لیے مسلسل اپیل کی ہے۔
وینزویلا
سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں وینزویلا کے مندوب نے کہا کہ امریکا نے صدر نکولس اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیا، امریکا کے غیرقانونی حملے میں شہری اور فوجی جوان مارے گئے، ہماری سرزمین پر بم گرائے گئے، بنیادی انفرا اسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، جس کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔
وینز ویلا کے مندوب نے مزید کہا کہ دنیا کا امن عالمی قوانین کی پاسداری سے ہی ممکن ہے، قوانین کے نفاذ میں دہرا معیار اپنایا نہیں جاسکتا، امریکا نے عالمی قوانین اور ایک آزاد ملک کی سلامتی کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی ۔۔ امریکی اقدام نے سنگین مثال قائم کی ہے۔
روس
اجلاس سے خطاب کے دوران روسی مندوب نے وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صدر نکولس مادورو کو امریکا نے اغوا کیا۔ انہوں نے امریکا سے فوری طور پر نکولس مادورو کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مادورو اور ان کی اہلیہ کو رہا کیا جائے۔
روسی مندوب نے مزید کہا کہ امید کرتے ہیں کہ ڈبل اسٹینڈرڈ سے اجتناب کیا جائے گا، امریکا وینزویلا کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، واشنگٹن کے یہ ارادے پوشیدہ نہیں ہیں، امریکا کی ملٹری کی خارجہ پالیسی کے خلاف عالمی برادری کھڑی ہو، یہ وہ واحد راستہ ہے جو امریکا کو لگام ڈال سکتا ہے۔
انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے ہم سب نے سائن کیے تھے اور کیا یو این اور سیکیورٹی کونسل کا اب کوئی وجود نہیں رہا؟ اور کیا اب ہمیں امریکا سے حکمرانی کا پیٹرن سیکھنا ہوگا، کیا قوموں کا حق رائے دہی ختم ہوگیا؟ امریکی لیڈرشپ کسی اور ملک کو چلانے کی بات کررہی ہے، امریکا اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کررہا ہے۔
چین
سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کے دوران چینی مندوب نے کہا کہ امریکا نے لاطینی امریکا اور کریبیئن جرائز کا امن خطرے میں ڈال دیا ۔۔ امریکا پر عالمی قوانین اور یو این چارٹر کی پاس داری پر زور دیتے ہیں، امریکا نے دعوی کیا کہ وہ وینزویلا کو چلائے گا، چین امریکا کی اس غندہ گردی کی مذمت کرتا ہے، مستقل رکن ہوتے ہوئے امریکا نے عالمی برادری کے تحفظات کا احترام نہیں کیا، امریکا نے وینزویلا کی سالمیت پر حملہ کیا، بین الاقوام تعلقات میں طاقت کے استعمال پرپابندی کے اصول کو بھی توڑا۔
چینی مندوب نے مزید کہا کہ امریکا بین الاقوامی برادری کی آواز سنے، امریکا یو این چارٹر کا احترام کرے، امریکا صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کی حفاظت یقینی بنائے، امریکا دونوں کو فوری طور پر رہا کرے، ملٹری کا استعمال مسائل کا حل نہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکا نے اقوام متحدہ کو بائی پاس کر کے عراق پر حملہ کیا، امریکا نے ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا، کیا ان اقدامات سے امن اور استحکام آیا، وینزویلا ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے، کوئی بھی ملک خود پولیس کا کردار ادا نہیں کرسکتا، کوئی بھی ملک بین الاقوامی جج نہیں ہے۔
چینی مندوب نے کہا کہ وینزویلا حکومت کی اپنے عوام کے تحفظ کے حقوق کو سپورٹ کرتے ہیں، امریکا اپنی ریت بدلے اور سخت اقدامات سے باز رہے، لاطینی امریکا اور کریبین میں امن کی تمام کاوشوں کو سپورٹ کریں گے۔
امریکا
سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں امریکی مندوب نے کہا کہ امریکا نے وینزویلا میں سرجیکل آپریشن کیا ، دہشت گرد نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو پکڑا گیا، ان دونوں نے امریکی عوام کے خلاف جرائم کیے، مادورو 15 سال سے ہماری عوام کے خلاف جرائم میں ملوث ہے، امریکی افواج کا آپریشن صدر ٹرمپ کی ہدایات پر کیا گیا، آپریشن کا مقصد امریکی عوام کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔
امریکی مندوب نے مزید کہا کہ نیویارک میں مادورو پر سنجیدہ کرمنل چارجز لگائے گئے ہیں، دونوں کو اپنے خلاف جرائم کا سامنا کرنا ہوگا۔