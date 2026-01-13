ٹرمپ کا ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان

یہ حکم حتمی ہے اور اس اقدام کا اطلاق فوری طورپر ہوگا، ٹرمپ
ویب ڈیسک
شائع 13 جنوری 2026 08:38am
دنیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت معاشی اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے ایران سے تجارت کرنے والے تمام ممالک پر 25 فیصد اضافی ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں کیا۔

اپنے پیغام میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کی پالیسیوں اور سرگرمیوں کے باعث عالمی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں، اسی لیے ایران پر معاشی دباؤ بڑھانا ناگزیر ہو چکا ہے۔

انہوں نے واضح کیا کہ جو ممالک ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھیں گے، انہیں امریکا کی جانب سے 25 فیصد اضافی ٹیرف کا سامنا کرنا ہوگا۔

امریکی صدر نے کہا کہ یہ حکم حتمی ہے اور اس اقدام کا اطلاق فوری طورپر ہوگا اور  وہ تمام ممالک جو  ایران کے ساتھ کاروبار کریں گے، انہیں امریکا کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی تجارت پر 25 فیصد ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔

رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کا حالیہ حکم ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے تناظر  میں سامنے آیا ہے۔

واضح رہے کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں اور امریکی  انسانی حقوق تنظیم کے دعوے کے مطابق دو ہفتے سے جاری مظاہروں میں 500 سے زائد افراد ہلاک ہوچکے ہیں۔

NEW TARIFF

U.S. President Donald Trump

25 percent

