شمالی وزیرستان میں تاریخی پل دھماکے سے اُڑا دیا گیا، لاکھوں افراد کا زمینی رابطہ معطل
شمالی وزیرستان کے علاقے میرعلی میں دریائے کرم پر قائم ایک تاریخی پل کو دھماکے کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق دھماکہ دہشت گردوں نے پل کے ساتھ نصب کردہ بارودی مواد سے کیا، جس کے نتیجے میں پل کا بڑا حصہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا اور اس کے بعد ہر قسم کی آمدورفت معطل ہو گئی۔
پل کی تباہی سے میرعلی اور ميران شاہ سمیت دیگر قریبی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جس سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔
تباہی کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں رک گئی ہیں اور مقامی سطح پر سماجی اور روزمرہ کے معمولات شدید متاثر ہوئے ہیں۔
پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اس دھماکے کے پیچھے کارفرما عناصر کی شناخت اور گرفتاریاں ممکن بنانے کے لیے سیکیورٹی اقدامات کو بڑھا دیا گیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں اور ریسکیو آپریشن بھی جاری ہیں تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کم کی جا سکیں۔