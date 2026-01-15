چارسدہ میں گھر کے اندر گیس سلنڈر دھماکا، دو بچے جاں بحق

طارق آباد میں افسوسناک واقعہ، والد شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل
شائع 15 جنوری 2026 09:23am
پاکستان

چارسدہ کے علاقے طارق آباد میں گھر کے اندر گیس سلنڈر پھٹنے سے ہونے والے دھماکے میں دو کمسن بچے جاں بحق جبکہ ان کے والد شدید زخمی ہو گئے۔ افسوسناک واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ اہلِ خانہ غم سے نڈھال ہیں۔

ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکا اس وقت ہوا جب گھر میں نصب گیس سلنڈر اچانک پھٹ گیا۔ دھماکا اس قدر شدید تھا کہ گھر کے اندر موجود دو بچے موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ان کے والد بری طرح جھلس کر زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔

ریسکیو اہلکاروں نے زخمی شخص کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد قریبی اسپتال منتقل کر دیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ جاں بحق بچوں کی لاشیں ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئیں۔

واقعے کے بعد پولیس نے بھی موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ گیس سلنڈرز اور دیگر گھریلو گیس آلات کے استعمال میں احتیاط کریں تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے۔

