مرغیاں پالیں اور لاکھوں کمائیں، سال بھر انڈے دینے والی 5 نسلیں
پولٹری فارمنگ آج کے دور میں کسانوں اور مویشی پالنے والوں کے لیے ایک منافع بخش اور مستحکم ذریعہ بن چکی ہے۔ خاص طور پر وہ نسلیں جو سال بھر لگاتار انڈے دیتی ہیں، مستقل آمدنی کی ضمانت فراہم کرتی ہیں۔ صحیح نسل کا انتخاب کرکے نہ صرف گھریلو سطح پر بلکہ تجارتی فارموں میں بھی بہتر منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔
سب سے پہلے ’لیگ ہورن‘ نسل کی بات کرتے ہیں، جو دنیا کی سب سے زیادہ انڈے دینے والی مرغی کے طور پر جانی جاتی ہے۔
یہ سفید انڈے دیتی ہے اور سالانہ تقریباً 280 سے 320 انڈے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
لیگ ہورن کم خوراک میں زیادہ تعداد میں انڈے دیتی ہے، اور اسے دیکھ بھال کی بھی کم ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ تجارتی فارموں کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔
پولٹری فارمر اس نسل کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ مسلسل اور مستقل پیداوار کے ذریعے آمدنی میں اضافہ کرتی ہے۔
دوسری مقبول نسل ’لوہمن براؤن‘ ہے، جو تجارتی پولٹری فارمنگ میں لیگ ہورن کے بعد سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔
یہ نسل بھورے انڈے دیتی ہے جن کی مارکیٹ میں زبردست مانگ ہے، اس لیے اسے پالنے والے یا فارمرز اچھا منافع حاصل کرتے ہیں۔
لوہمن براؤن نسل کی مرغیاں لگاتار اور مسلسل انڈے دیتی رہتی ہے، اور تجارتی یا گھریلو پرورش دونوں کے لیے موزوں ہے۔
یہ نسل کسانوں اورپولٹری فارمرز کے لیے مثالی ہے جو مستقل اور قابل اعتماد انڈے کی پیداوار چاہتے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں ’ایسا براؤن‘ نسل کی، یہ ایک ہائبرڈ مرغی ہے جو کم عمر میں انڈے دینا شروع کر دیتی ہے۔
یہ نسل سالانہ تقریباً 300 انڈے دیتی ہے اور موسم کی تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوتی۔ اس کی پیداوار میں استحکام اسے چھوٹے اور بڑے فارم دونوں کے لیے پسندیدہ بناتا ہے۔
گھریلو یا تجارتی دونوں حالات میں یہ نسل فارمرز کو تیز اور مسلسل پیداوار فراہم کرتی ہے، اور کم دیکھ بھال کے باوجود اچھی آمدنی دیتی ہے۔
‘آسٹرالورپ‘ نسل اپنے چمکدار سیاہ پروں اور پرسکون طبیعت کے لیے مشہور ہے۔ یہ سرد موسم کو بھی آسانی سے برداشت کر لیتی ہے اور سالانہ تقریباً 250 یا اس سے زیادہ انڈے پیدا کرتی ہے۔
پرسکون اور دوستانہ طبیعت کی وجہ سے یہ نسل گھر میں رکھنا بھی آسان ہے، اور فارم کے لیے بھی ایک مضبوط اور قابل اعتماد انتخاب ہے۔
آسٹرالورپ خاص طور پر ان کسانوں کے لیے موزوں ہے جو کم دیکھ بھال والی مرغیاں چاہتے ہیں اور موسمی اثرات سے پیداوار بھی متاثر نہیں ہوتی لہٰذا آمدنی سارا سال جاری رہتی ہے۔
اب اگر ہم ’رہوڈ آئی لینڈ ریڈ‘ نسل کی بات کریں تو یہ نسل اپنی مضبوط جسمانی ساخت اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت کے لیے مشہور ہے۔
یہ ایشیائی خطوں جیسے پاکستان اور ہندوستان جیسے ممالک کی آب و ہوا میں آسانی سے ڈھل جاتی ہے اور سالانہ 250 سے زیادہ انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
رہوڈ آئی لینڈ ریڈ نسل، مضبوط مزاج اور آب و ہوا کے اثرات کو برداشت کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے گھریلو اور تجارتی فارم دونوں کے لیے بہترین انتخاب ہے۔
یہ نسل ان کسانوں یا پولٹری فارمرز کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہے جو کم دیکھ بھال کے ساتھ مستقل پیداوار چاہتے ہیں۔
ٹاپ پانچ بہترین نسلوں کے علاوہ ’گولڈن دومکیت‘، ’ویانڈوٹی‘ اور ’گرامپریا‘ جیسی نسلیں بھی انڈوں کی پیداوار میں متاثر کن ہیں۔
تاہم، نسل کا انتخاب کرتے وقت مقامی آب و ہوا، چارے کی دستیابی، اور بازار کی طلب پر غور کرنا ضروری ہے۔
صحیح نسل کا انتخاب نہ صرف پیداوار کو بڑھاتا ہے بلکہ فارمرز کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ کرتا ہے۔