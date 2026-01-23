صوابی میں خاتون کے ہاں بیک وقت 5 جڑواں بچوں کی پیدائش

نومولود بچوں میں ایک بیٹا اور چار بیٹیاں شامل ہیں، تمام کی حالت خطرے سے باہر
شاہد چوہدری
شائع 23 جنوری 2026 11:06am
پاکستان

صوابی کے جوڑے کی جھولی خوشیوں سے بھرگئی، خوش نصیب جوڑے کے ہاں بیک وقت پانچ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، بچوں میں ایک بیٹا اور چار بیٹیاں شامل ہیں۔

بچوں کی پیدائش باچاخان میڈیکل کمپلیکس میں ہوئی، جہاں این آئی سی یو کے انچارج کے مطابق ڈیلیوری صحت کارڈ کے تحت کی گئی۔

ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پیدائش کے بعد پانچوں بچوں کو احتیاطی طور پر این آئی سی یو منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج بھی صحت کارڈ کے ذریعے جاری ہے۔

میڈیکل ڈائریکٹرز نے ہدایت کی ہے کہ ماں اور بچوں کی صحت کا خصوصی خیال رکھا جائے اور تمام ضروری طبی سہولیات بلا تعطل فراہم کی جائیں۔

اسپتال انتظامیہ کے مطابق ماں کی حالت تسلی بخش ہے جبکہ بچوں کی نگرانی ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کر رہی ہے۔

واقعے کے بعد اہلِ علاقہ کی جانب سے والدین کو مبارکباد دی جا رہی ہے اور بچوں کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔

پاکستان swabi twins babies
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین