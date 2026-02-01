ٹی 20 ورلڈکپ: پاکستان کا بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ، آئی سی سی کا رد عمل آگیا
مینز ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی جانب سے بھارت کے ساتھ 15 فروری کو ہونے والا میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کا ردعمل آگیا ہے۔
پاکستان کے ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر آئی سی سی نے تحفظات اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔
ترجمان آئی سی سی نے کہا کہ سنا ہے حکومت پاکستان نے ورلڈ کپ کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے اور اپنی قومی ٹیم کو ٹی 20 ورلڈ کپ منتخب کردہ طریقے سے کھیلنے کا کہا ہے۔
ترجمان آئی سی سی نے کہا کہ ہم پی سی بی کے آفیشل بیان کا انتظار کررہے ہیں، اس پوزیشن کا عالمی اسپورٹس ایونٹ سے ہم آہنگ ہونا مشکل ہے، یہ فیصلہ نہ عالمی گیم کے مفاد میں ہے اور نہ ہی کرکٹ شائقین بشمول لاکھوں پاکستانیوں کے مفاد میں ہے۔
ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کے اس فیصلے کا گلوبل کرکٹ ایکو سسٹم پر اثرپڑے گا، امید ہے کہ پی سی بی خود پاکستان میں کرکٹ پر مضمرات کو بھی مد نظررکھے گی، پاکستان خود بھی اس کا بینفشری ہے۔
قبل ازیں پاکستان نے تمام ترتحفظات کے باوجود ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت کا اعلان کیا ہے تاہم بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔
وزیراعظم پاکستان شہبازشریف سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے آج اہم ملاقات کی، جس میں پاکستان ٹیم کی ٹی 20 ورلڈ کپ میں شرکت کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔
حکومت پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی 20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی لیکن قومی ٹیم بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گی۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 15 فروری 2026 کو شیڈولڈ ہے۔
واضح رہے کہ حکومت نے پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر احتجاجاً بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔