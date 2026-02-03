’والد ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں‘: اے آر رحمان کے بیٹے کا انکشاف
بولی ووڈ کے مشہور موسیقار اے آر رحمان حال ہی میں انڈین فلم انڈسٹری میں فرقہ وارانہ تعصب کے حوالے سے اپنے بیان کی وجہ سے زیر بحث رہے ہیں۔
ان کے خیالات پر سوشل میڈیا پر شدید بحث ہوئی، جس میں حمایت اور تنقید دونوں سامنے آئی۔
اس دوران ان کے بیٹے اے آر امین نے اپنے والد کے ساتھ کام کرنے اور اپنی موسیقی کی پہچان بنانے کے تجربات کے بارے میں کھل کر بات کی۔
امین نے اپنے تازہ ترین گانے ’بھیگی بھیگی‘ کے پروموشن کے دوران بتایا، ’میرے والد ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں، لیکن اس گانے کو بنانا ایک خاص تجربہ تھا۔ جَسْلین رائل کی آواز نے گانے میں جان ڈال دی۔‘
اے آر امین کے مطابق اس گانے میں افروبیٹ اسٹائل بھی شامل کیا اور اَرشاد کامل جی کے بول بہت خوبصورت ہیں۔
اپنے کیریئر کے بارے میں امین نے کہا، ’میرے والد ایک لیجنڈ ہیں، ان کی شہرت بہت بڑی ہے۔ میں اپنی چھوٹی سی موسیقی کی راہ شروع کر رہا ہوں۔ میرے سامنے ابھی بہت کام اور محنت کرنی ہے اور میں دل و جان سے کام کرنا چاہتا ہوں۔‘
23 سالہ اے آر امین نے اپنے موسیقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ انہوں نے اپنا نیا گانا بھیگی بھیگی ریلیز کیا، جس میں فلم سیتا رامم کے اداکار مِرنال ٹھاکر اور دلفر سلمان شامل ہیں۔
گانا امین اور جَسْلین رائل کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اے آر امین اور اے آر رحمان نے مل کر پروڈیوس کیا ہے۔
سوشل میڈیا پر گانے کے پوسٹر اور ویڈیو کے شیئر ہونے کے بعد مداحوں نے بہت پزیرائی کی، خاص طور پر سیتا رامم کی جوڑی دلفر سلمان اور مِرنال ٹھاکر کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت لوگوں نے محبت اور دلجوبی ایموجیز کے ساتھ تعریف کی۔