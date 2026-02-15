ندا یاسر اپنے بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر کیوں نہیں آنے دیتیں؟
پاکستان کی معروف مارننگ شو میزبان ندا یاسر نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنے بڑے بچوں کو سوشل میڈیا سے دور کیوں رکھتی ہیں؟
حال ہی میں ندا یاسر نے صحافی و میزبان ملیحہ رحمان کے یوٹیوب شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے فبٓنی کیریئر اور ذاتی زندگی پر کھل کر گفتگو کی۔
ندا یاسر نے بتایا کہ جب ان کے بچے نوعمری میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک موقع پر فیملی پکچرز سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔ پھر ان کے بیٹے نے یہ تصاویر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کردی۔ بعد ازاں ان کے بچوں کے بارے میں منفی تبصرے کیے گئے جس سے وہ دلبرداشتہ ہو گئے۔
ندا یاسر کے مطابق، ’میرے اور یاسر کے پروفیشن کا یہ ایک حصہ ہے ہمیں لوگوں سے پیار بھی ملتا ہے اوران کی تنقید بھی بردا شت کرنی پڑتی ہے، لیکن بچے اس باتوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ مجھے محسوس ہوا بچے ابھی ذہنی طور پر ان سب کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ نہیں چاہتیں کہ ان کے بچوں کو ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بڑے بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنا بند کر دیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ان کا چھوٹا بیٹا بالاج ابھی کم عمر ہے اور سوشل میڈیا کی منفی باتوں سے بے خبر ہے،اسے نہیں معلوم کہ کمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ تاہم ایک بار اس کے لمبے بالوں پر بھی تنقید کی گئی جس کے بعد اس نے بال کٹوا لیے۔
ندا یاسر کا کہنا تھا کہ جب ان کا چھوٹا بیٹا سمجھدا ہوجائے گا تو وہ اس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرنا بند کردیں گی۔
ندا یاسر کے مطابق ان کا بڑا بیٹا فلم میکنگ میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس وقت اسی شعبے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔
واضح رہے کہ ندا یاسر اور ان کے شوہر یاسر نواز شوبز انڈسٹری کی معروف جوڑی سمجھے جاتے ہیں اور اپنی فیملی کے حوالے سے ہمیشہ محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں۔