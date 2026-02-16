بنوں: پولیس اسٹیشن کے قریب دھماکا، دو افراد جاں بحق 12 زخمی

ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکہ بارودی مواد کے ذریعے کیا گیا، جو موٹرسائیکل میں نصب تھا
اسفند یار خان
اپ ڈیٹ 16 فروری 2026 12:42pm
پاکستان

بنوں میں تھانہ میریان پولیس اسٹیشن کے قریب موٹرسائیکل میں نصب بارودی مواد کے دھماکے میں بچے سمیت 2 افراد جاں بحق اور 12 دیگر زخمی ہوگئے ہیں۔

پولیس کے مطابق واقعے کے بعد بھاری نفری فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔

ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکہ بارودی مواد کے ذریعے کیا گیا، جو موٹرسائیکل میں نصب تھا۔

پولیس نے موقع پر تحقیقات شروع کر دی ہیں اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔

حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی نوعیت اور اس کے محرکات کا تعین تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔

خیبر پختونخوا Bannu Explosion 2 killed
