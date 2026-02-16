بنوں: پولیس اسٹیشن کے قریب دھماکا، دو افراد جاں بحق 12 زخمی
ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکہ بارودی مواد کے ذریعے کیا گیا، جو موٹرسائیکل میں نصب تھا
بنوں میں تھانہ میریان پولیس اسٹیشن کے قریب موٹرسائیکل میں نصب بارودی مواد کے دھماکے میں بچے سمیت 2 افراد جاں بحق اور 12 دیگر زخمی ہوگئے ہیں۔
پولیس کے مطابق واقعے کے بعد بھاری نفری فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔
ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکہ بارودی مواد کے ذریعے کیا گیا، جو موٹرسائیکل میں نصب تھا۔
پولیس نے موقع پر تحقیقات شروع کر دی ہیں اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی نوعیت اور اس کے محرکات کا تعین تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔
مزید خبریں
کراچی میں منگل کے روز گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان
خیرپور میں خوفناک حادثہ، 11 افراد جاں بحق
نوشہرو فیروز میں ہولناک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق
راولپنڈی: بانی پی ٹی آئی عمران خان کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ مکمل
عمران خان کی اسپتال منتقلی کے لیے اپوزیشن کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری
وزیراعلیٰ پنجاب نے پولیس اصلاحات کے لیے 3 ماہ کی ٹائم لائن مقرر کردی
مقبول ترین