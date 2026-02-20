ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.6 ریکارڈ
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت خیبرپختونخوا کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔
زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.6شدت ریکارڈ کی گئی جب کہ زیر زمین گہرائی 73کلومیٹر اور مرکز ہندو کش ریجن افغانستان تھا۔
سوات، مردان اور گرد و نواح، لوئردیر، ملاکنڈ، چترال، خیبر، باڑہ، جمرود، لنڈی کوتل، تیراہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سرگودھا اور گردونواح میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔
زلزلے کے دوران لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ تاحال زلزلے کے باعث کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
اسلام آباد اور اس کے گردونواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے، جس کے بعد بعض عمارتوں سے لوگ باہر نکل آئے۔
تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں، تاہم متعلقہ ادارے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔