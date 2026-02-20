ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.6 ریکارڈ

پاراچنار، سوات، دیر بالا، باجوڑ اور اسلام آباد میں بھی لرزش، شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے
shahab-uddin شہاب الدین
شائع 20 فروری 2026 06:52pm
پاکستان

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت خیبرپختونخوا کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔

زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.6شدت ریکارڈ کی گئی جب کہ زیر زمین گہرائی 73کلومیٹر اور مرکز ہندو کش ریجن افغانستان تھا۔

سوات، مردان اور گرد و نواح، لوئردیر، ملاکنڈ، چترال، خیبر، باڑہ، جمرود، لنڈی کوتل، تیراہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سرگودھا اور گردونواح میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔

زلزلے کے دوران لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ تاحال زلزلے کے باعث کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

اسلام آباد اور اس کے گردونواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے، جس کے بعد بعض عمارتوں سے لوگ باہر نکل آئے۔

تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں، تاہم متعلقہ ادارے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔

اسلام آباد earthquake KPK Met Office pakistan earthquake
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین