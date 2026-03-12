چارجنگ پر لگا فون بچی کے منہ پر دھماکے سے پھٹ گیا

دھماکے کے زور سے بچی کا توازن بگڑ گیا اور وہ صوفے سے نیچے گر گئی، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 12 مارچ 2026 10:00pm
دنیا

چین میں بچی کے منہ پر فون دھماکے سے پھٹ گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

چین کے ایک گھر میں پیش آنے والے اس واقعے میں بچی صوفے پر بیٹھی فون استعمال کر رہی تھی، جو چارجر سے منسلک تھا۔ پیر 9 مارچ کو ہونے والے حادثے کو گھر کے سی سی ٹی وی کیمرے نے محفوظ کر لیا۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچی نے فون اپنے چہرے کے قریب پکڑا ہوا تھا کہ اچانک فون دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکے کے زور سے بچی کا توازن بگڑ گیا اور وہ صوفے سے نیچے گر گئی۔

امدادی ذرائع کے مطابق خوش قسمتی سے بچی کو دھماکے سے کوئی ظاہری چوٹ نہیں آئی۔

گزشتہ چند سالوں کے دوران دنیا بھر میں موبائل فون پھٹنے کے واقعات میں تشویشناک اضافہ دیکھا گیا ہے، چارجنگ کے دوران یا استعمال کے وقت آلات کے حد سے زیادہ گرم ہونے یا پھٹنے کے واقعات انٹرنیٹ پر سامنے آئے ہیں۔

china ViralVideo phone exploding
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین