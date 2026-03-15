ریلوے مسافروں کے لیے خوشخبری، عید الفطر پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ
پاکستان ریلویز نے عید الفطر کے موقع پر مسافروں کی سہولت کے لیے چار خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق یہ ٹرینیں ملک کے مختلف شہروں سے روانہ ہوں گی تاکہ عید کے دوران لوگوں کو آسان اور سہولت بخش سفر فراہم کیا جا سکے۔
پاکستان ریلویز کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پہلی عید اسپیشل ٹرین 16 مارچ کو لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ دوسری ٹرین 17 مارچ کو کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی۔
تیسری عید اسپیشل ٹرین 17 مارچ کو کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی، اور چوتھی ٹرین 18 مارچ کو کراچی سے لاہور کے لیے چلائی جائے گی۔
پاکستان ریلویز نے کہا ہے کہ یہ عید سپیشل ٹرینیں مسافروں کی سہولت اور عید کے دنوں میں سفر کو آسان بنانے کے لیے چلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ بلا جھنجھٹ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر سکیں اور اپنے مقامات تک محفوظ طور پر پہنچیں۔