اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف زمینی کارروائی کا آغاز کردیا
اسرائیلی فوج نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے خلاف محدود زمینی کارروائیاں کا آغاز کردیا ہے۔
اسرائیل ڈیفنس فورسز (آئی ڈی ایف) کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں 91ویں ڈویژن کے فوجیوں نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے اہم ٹھکانوں کے خلاف محدود اور ہدفی زمینی کارروائیاں شروع کی ہیں، جن کا مقصد اگلے دفاعی حصے کو مضبوط بنانا ہے۔
فوج کے مطابق یہ سرگرمیاں وسیع تر دفاعی اقدامات کا حصہ ہیں، جن کے تحت ایک مضبوط فارورڈ دفاعی پوزیشن قائم اور مستحکم کی جا رہی ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ان کارروائیوں میں حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنا اور علاقے میں سرگرم جنگجوؤں کو نشانہ بنانا شامل ہے تاکہ خطرات کو کم کیا جا سکے اور شمالی اسرائیل کے رہائشیوں کے لیے اضافی سیکیورٹی کی تہہ پیدا کی جا سکے۔
اسرائیلی فوج نے بتایا کہ زمینی دستوں کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے متعدد اہداف پر حملے کیے گئے۔
ان حملوں میں توپ خانے اور اسرائیلی فضائیہ دونوں کا استعمال کیا گیا تاکہ کارروائی کے دوران موجود خطرات سے بچا جا سکے۔
دوسری جانب اسرائیل کی لبنان کے خلاف فضائی کارروائیاں جاری ہیں۔
الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں جنوبی لبنان کے متعدد قصبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں میں قنطرہ، ساوانہ، برج قلاویہ، سلطانیہ اور شقرا کے قصبے شامل ہیں۔ تاہم حملے میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔
واضح رہے کہ لبنان مشرقِ وسطیٰ کی جنگ میں 2 مارچ کو اس وقت شامل ہوا جب حزب اللہ نے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی ہلاکت کے ردعمل میں اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔
اس کے بعد اسرائیل نے پڑوسی ملک لبنان پر فضائی حملے شروع کر دیے تھے اور سرحدی علاقوں میں فوجی دراندازیاں بھی کیں۔