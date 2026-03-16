چین کا ٹرمپ کی اپیل پر جنگی بیڑے بھیجنے سے متعلق ردعمل دینے سے گریز

ترجمان چینی دفتر خارجہ نے فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل کی اپیل کردی
شائع 16 مارچ 2026 04:01pm
دنیا

چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں جنگی بیڑے بھیجنے کی اپیل پر فوری ردعمل دینے سے گریز کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کم کریں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔

پیر کو بیجنگ میں پریس بریفنگ کے دوران چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے آبنائے ہرمز میں جاری صورت حال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ تشویش کا باعث ہے۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز عالمی سطح پر تجارتی سامان اور توانائی کی ترسیل کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے اور موجودہ کشیدگی ان راستوں کو متاثر کر رہی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ چین تمام متعلقہ فریقین سے اپیل کرتا ہے کہ وہ کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں اور تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ صورت حال مزید خراب نہ ہو۔

چینی دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق خطے میں کشیدگی میں اضافے سے عالمی سطح پر معاشی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس لیے تمام فریقین کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے استحکام کی جانب اقدامات کرنے چاہئیں۔

