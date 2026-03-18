پنجاب میں عید الفطر پر ایک ساتھ 5 چھٹیوں کا اعلان
پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کو بڑی خوشخبری سنادی۔
حکومت پنجاب نے عیدالفطر کے موقع پر پانچ چھٹیوں کا اعلان کرتے ہوئے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔
صوبائی حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ عید کی تعطیلات کل 19 مارچ سے شروع ہوکر 23 مارچ تک جاری رہیں گی۔ اس دوران سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق اتوار اور 23 مارچ (یومِ پاکستان) کی سرکاری چھٹی شامل ہونے کے باعث مجموعی طور پر پانچ چھٹیاں ہوں گی، جس سے سرکاری ملازمین کو مسلسل تعطیلات میسر آئیں گی۔
نوٹیفکیشن کے مطابق عید کی تعطیلات کا آغاز 19 مارچ سے ہوگا جب کہ تمام سرکاری ادارے 23 مارچ کے بعد معمول کے مطابق کھلیں گے۔
