پنجاب میں عید الفطر پر ایک ساتھ 5 چھٹیوں کا اعلان

پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کو بڑی خوشخبری سنادی۔
شائع 18 مارچ 2026 04:49pm
حکومت پنجاب نے عیدالفطر کے موقع پر پانچ چھٹیوں کا اعلان کرتے ہوئے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔

صوبائی حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ عید کی تعطیلات کل 19 مارچ سے شروع ہوکر 23 مارچ تک جاری رہیں گی۔ اس دوران سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق اتوار اور 23 مارچ (یومِ پاکستان) کی سرکاری چھٹی شامل ہونے کے باعث مجموعی طور پر پانچ چھٹیاں ہوں گی، جس سے سرکاری ملازمین کو مسلسل تعطیلات میسر آئیں گی۔

نوٹیفکیشن کے مطابق عید کی تعطیلات کا آغاز 19 مارچ سے ہوگا جب کہ تمام سرکاری ادارے 23 مارچ کے بعد معمول کے مطابق کھلیں گے۔

