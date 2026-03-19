شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج طلب

چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں، ماہرین
ویب ڈیسک
شائع 19 مارچ 2026 02:17pm
پاکستان

شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی اور زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس آج طلب کر لیے گئے ہیں جب کہ ماہرین کے مطابق چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں اور عیدالفطر 21 مارچ کو ہونے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور کے کوہسار بلاک میں ہوگا، جس کی صدارت چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔

اجلاس میں ملک بھر سے موصول ہونے والی شہادتوں کا جائزہ لے کر شوال کے چاند کی رویت سے متعلق حتمی اعلان کیا جائے گا۔

دوسری جانب پشاور، لاہور، کراچی اور کوئٹہ میں بھی زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس منعقد ہوں گے۔

کراچی میں زونل کمیٹی کا اجلاس محکمہ موسمیات کے دفتر میں ہوگا، جس کی صدارت علامہ حافظ محمد سلفی کریں گے، اجلاس نمازِ عصر کے بعد شروع ہوگا۔

کراچی اجلاس میں زونل کمیٹی کے اراکین کے علاوہ ڈائریکٹر نیشنل سونامی سینٹر امیر حیدر لغاری اور محکمہ موسمیات کے دیگر حکام بھی شرکت کریں گے۔

ادھر اسپارکو کے مطابق شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں، جس کے باعث پاکستان میں عیدالفطر 21 مارچ کو ہونے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تاہم چاند کی رویت کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہی کرے گی۔

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین