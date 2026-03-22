صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ایران کو 48 گھنٹے کا الٹی میٹم
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی صورتحال پر ایران کو 48 گھنٹے کا الٹی میٹم دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر اہم گزرگاہ کو فوری طور پر نہ کھولا گیا تو امریکا سخت کارروائی کرے گا۔
امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر کہا کہ آبنائے ہرمز عالمی تجارت کے لیے نہایت اہم ہے اور اس کی بندش کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔
انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ایران نے مطالبات نہ مانے تو سب سے پہلے ایران کے بڑے پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا جائے گا۔
صدر ٹرمپ نے امریکی اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ پر ردعمل دیتے ہوئے مزید دعویٰ کیا کہ امریکا ایران کو نقشے سے مٹا چکا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر جاری بیان میں کہا کہ امریکا ایران میں اپنے اہداف کئی ہفتے پہلے ہی حاصل کر چکا ہے۔
امریکی صدر کے مطابق ایرانی قیادت ختم ہو چکی ہے جبکہ ایران کی بحریہ اور فضائیہ بھی تباہ ہو چکی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس اب دفاع کے لیے کچھ باقی نہیں بچا اور وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ وہ اس وقت کسی معاہدے کے خواہاں نہیں۔
وہیں امریکی صدر کی دھمکیوں کے جواب میں ایران کا ردعمل بھی سامنے آگیا۔
ایران کا کہنا ہے کہ اگر ٹرمپ نے ایسا کیا تو مشرق وسطیٰ میں امریکا کے توانائی انفرااسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔
