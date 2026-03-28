دو روز سستا ہونے کے بعد سونا ایک بار پھر مہنگا: نئی قیمت کیا ہوگئی؟
عالمی مارکیٹ میں 48 ڈالر کا اضافے سے سونے کی قیمت فی اونس 4493 ڈالر پر آگئی
پاکستان بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں آج اضافہ پھر ہو گیا۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 4 ہزار 800 روپے کے اضافے کے بعد 4 لاکھ 72 ہزار 62 روپے ہو گئی۔
ملک میں 10 گرام سونے کی قیمت 4 ہزار 116 روپے بڑھنے کے بعد 4 لاکھ 4 ہزار 717 روپے ہو گئی۔
عالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں 48 ڈالر کا اضافہ ہوا جس کے بعد فی اونس نرخ 4493 ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز سونے کی قیمت میں 1 ہزار رپے کی کمی ہوئی تھی۔
ملک میں چاندی کی قیمت میں کوئی ردو بدل نہیں ہوا ہے ، چاندی کی فی تولہ قیمت 7454 روپے کی سطح پر برقرار ہے۔
مزید خبریں
مقبول ترین