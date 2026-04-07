امریکا کی 20 سب سے بلند عمارتیں
امریکہ کی سرزمین پر افق کو چھوتی بلند و بالا عمارتوں کا راج ہمیشہ سے ہی سیاحوں اور ماہرینِ تعمیرات کے لیے کشش کا باعث بنارہا ہے۔
حال ہی میں کونسل آن ورٹیکل اربن ازم (جو پہلے کونسل آن ٹال بلڈنگز اینڈ اربن ہیبیٹٹ کے نام سے جانی جاتی تھی) کے اعداد و شمار کی بنیاد پر امریکہ کی 20 بلند ترین عمارتوں کی فہرست جاری کی گئی ہے، جس میں نیویارک اور شکاگو کی اجارہ داری برقرار ہے، کیونکہ ملک کی 20 بلند ترین عمارتوں میں سے 14 انہی دو شہروں میں واقع ہیں، جو یہاں کی طویل تعمیراتی تاریخ اور جدید انجینئرنگ کی مثالیں ہیں۔
اپریل 2026 تک امریکہ کی 20 سب سے بلند عمارتوں کی درجہ بندی
|رینک
|بلندی (فٹ)
|شہر
|عمارت کا نام
|مکمل ہونے کا سال
|1
|1,776
|نیویارک
|ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر
|2014
|2
|1,550
|نیویارک
|سینٹرل پارک ٹاور
|2020
|3
|1,451
|شکاگو
|ولس ٹاور
|1974
|4
|1,428
|نیویارک
|111 ویسٹ 57 اسٹریٹ
|2021
|5
|1,401
|نیویارک
|ون وینڈر بیلٹ ایونیو
|2020
|6
|1,397
|نیویارک
|432 پارک ایونیو
|2015
|7
|1,389
|شکاگو
|ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل اینڈ ٹاور
|2009
|8
|1,388
|نیویارک
|جے پی مورگن چیس ورلڈ ہیڈکوارٹر
|2025
|9
|1,270
|نیویارک
|30 ہڈسن یارڈز
|2019
|10
|1,250
|نیویارک
|ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ
|1931
|11
|1,200
|نیویارک
|بینک آف امریکہ ٹاور
|2009
|12
|1,191
|شکاگو
|دی سینٹ ریجس شکاگو 1,191 2020
|2020
|13
|1,136
|شکاگو
|ایون سینٹر
|1973
|14
|1,128
|شکاگو
|875 نارتھ مشی گن ایونیو
|1969
|15
|1,112
|فلاڈیلفیا
|کامکاسٹ ٹیکنالوجی سینٹر
|2018
|16
|1,100
|لاس اینجلس
|ولشائر گرینڈ سینٹر
|2017
|17
|1,079
|نیویارک
|3 ورلڈ ٹریڈ سینٹر
|2018
|18
|1,070
|سان فرانسسکو
|سیلز فورس ٹاور
|2018
|19
|1,050
|نیویارک
|53 ویسٹ 53
|2019
|20
|1,046
|نیویارک
|کرائسلر بلڈنگ
|1930
اس حوالے سے تازہ ترین حقائق اور اعداد و شمار درج ذیل ہیں۔
نیویارک میں 2014 میں مکمل ہونے والی ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر (1,776 فٹ) نے امریکی اسکائی لائن پر راج قائم کر رکھا ہے۔
دوسرے نمبر پر نیویارک ہی کی ’سینٹرل پارک ٹاور‘ ہے جس کی بلندی 1,550 فٹ ہے۔ سینٹرل پارک ٹاور (1,550 فٹ) اور دیگر کئی سپر ٹال عمارتیں زیادہ تر مین ہٹن میں واقع ہیں۔
شکاگو نے ابتدائی اسکائی سکریپر کے دور میں نمایاں کردار ادا کیا، اور یہاں اب بھی مشہور عمارتیں جیسے ولس ٹاور (1,451 فٹ) اور ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل اینڈ ٹاور (1,389 فٹ) موجود ہیں، لیکن نیویارک اب بلندی اور کثافت دونوں میں آگے ہے۔
امریکہ کی بلند ترین عمارتوں کا سفر دلچسپ ہے۔ 1930 میں کرائسلر بلڈنگ (1,046 فٹ) دنیا کی سب سے بلند عمارت بنی، لیکن صرف ایک سال بعد ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ (1,250 فٹ) نے بلند عمارت کا اعزاز لے لیا، جو تقریباً 40 سال تک برقرار رہا۔
شکاگو کا سیئرز ٹاور جسے بعد میں ولس ٹاور کا نام دیا گیا 1974 میں سب سے بلند عمارت بن گیا۔ 2014 میں ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر نے یہ اعزاز حاصل کیا۔
صرف نیویارک اور شکاگو ہی نہیں بلکہ چند دیگر شہر بھی ٹاپ 20 میں شامل ہیں، جیسے فلاڈیلفیا کا کامکاسٹ ٹیکنالوجی سینٹر، لاس اینجلس کا ولشائر گرینڈ سینٹر اور سان فرانسسکو کا سیلز فورس ٹاور۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسکائی اسکریپر کی تعمیر دیگر شہروں تک پھیلی ہے، لیکن امریکہ کی سب سے شاندار عمارتیں اب بھی تاریخی شہروں میں مرکوز ہیں۔
2025 میں مکمل ہونے والا 1,388 فٹ بلند جے پی مورگن چیس ورلڈ ہیڈ کوارٹر کی طرح نئی عمارتیں بھی اسکائی لائن کو بدل رہی ہیں، لیکن مغربی ساحل کی نئی بلند عمارتیں اب بھی کچھ پرانی مشرقی اور وسطی شہروں کی عمارتوں سے چھوٹی ہیں، جو امریکہ کے اسکائی اسکریپر شہروں کی دیرپا میراث کو ظاہر کرتی ہیں۔