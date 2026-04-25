'ایل نینو' کی مئی میں آمد کی پیش گوئی: گرمی کی شدت میں اضافے اور بدلتے موسم کے لیے تیار ہو جائیں
دنیا کے مختلف حصوں میں موسم کے بدلتے رجحانات کے درمیان ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ”ایل نینو“ نامی موسمی نظام مئی کے اوائل میں دوبارہ ظاہر ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ اور موسم کی شدت میں اضافہ متوقع ہے۔
ایل نینو دراصل بحرالکاہل میں پیدا ہونے والا ایک قدرتی موسمی چکر ہے جو ہر دو سے سات سال کے درمیان سامنے آتا ہے۔
یہ نظام ایل نینو اور لا نینا کے مراحل کے درمیان گھومتا رہتا ہے۔ ایل نینو کے دوران سمندر کے پانی کا درجہ حرارت خاص طور پر وسطی اور مشرقی بحرالکاہل میں بڑھ جاتا ہے، جس سے ہواؤں کا نظام متاثر ہوتا ہے اور دنیا بھر میں بارشوں اور درجہ حرارت کے پیٹرن بدل جاتے ہیں۔
عالمی موسمیاتی ادارے کی جانب سے 21 اپریل کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق مئی سے جولائی کے درمیان ایل نینو کے بننے کے امکانات واضح ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق یہ ایک مضبوط ایل نینو ثابت ہو سکتا ہے، جس کی شدت آنے والے مہینوں میں مزید بڑھ سکتی ہے۔
ماہرین کے مطابق سال کے آغاز میں موسم نسبتاً متوازن تھا، لیکن اب موسمی ماڈلز ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس سے ایل نینو کے آغاز پر اعتماد بڑھ گیا ہے۔ اس کے اثرات نہ صرف درجہ حرارت میں اضافے کی صورت میں سامنے آئیں گے بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے نظام کو بھی متاثر کریں گے۔
ماضی میں ایل نینو کے اثرات کافی سنگین رہے ہیں۔ مختلف تحقیقات کے مطابق اس موسمی نظام کو یورپ میں قحط، گرم علاقوں میں خانہ جنگیوں اور دنیا کے مختلف حصوں میں خشک سالی، سیلاب اور جنگلاتی آگ جیسے واقعات سے جوڑا گیا ہے۔
اس سے قبل ایل نینو مئی 2023 سے مارچ 2024 تک جاری رہا تھا، جس نے 2024 کو تاریخ کا گرم ترین سال بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نئی رپورٹ کے مطابق آئندہ مئی، جون اور جولائی میں درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ متوقع ہے، خاص طور پر جنوبی شمالی امریکا، وسطی امریکا، کیریبین، یورپ اور شمالی افریقہ میں۔
بارشوں کے حوالے سے صورتِ حال مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ علاقوں میں بارشیں زیادہ ہو سکتی ہیں جبکہ بعض جگہوں پر غیر یقینی صورتِ حال برقرار ہے، جس کی وجہ سے حتمی پیشگوئی کرنا مشکل ہے۔
امریکی موسمیاتی ادارے نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جون سے اگست کے درمیان ایل نینو کے بننے کے امکانات ساٹھ فیصد سے زیادہ ہیں، جبکہ مئی سے جولائی کے دوران اس کے ظاہر ہونے اور سال کے باقی حصے میں جاری رہنے کا امکان بھی موجود ہے۔ مزید یہ کہ سال کے آخر میں ایک انتہائی مضبوط ایل نینو بننے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں مزید ڈیٹا آنے کے بعد پیشگوئی کو مزید واضح کیا جائے گا، جبکہ عالمی موسمیاتی ادارہ مئی کے آخر میں اس حوالے سے تازہ رپورٹ جاری کرے گا۔