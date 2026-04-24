ایران نے آبنائے ہرمز میں دوست ممالک کو ٹرانزٹ فیس سے استثنیٰ دے دیا

وزارت خارجہ استثنیٰ کو برقرار رکھنے کی کوشش کررہی ہے،کاظم جلالی
ویب ڈیسک
شائع 24 اپريل 2026 01:13pm
دنیا

ایران نے آبنائے ہرمز میں دوست ممالک کو ٹرانزٹ فیس سے استثنیٰ دے دیا۔

ماسکو میں ایرانی سفیر کاظم جلالی نے روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال ہم نے کچھ دوست ممالک کو استثنیٰ دیا ہوا ہے۔ وزارت خارجہ اس استثنیٰ کو برقرار رکھنے کی کوشش کررہی ہے۔

کاظم جلالی نے کہا کہ دوسرا فریق مذاکرات چاہتا ہے تو ہم بھی مذاکرات کریں گے لیکن اگران کا شوق جنگ کرنے کا ہے تو ہم بھی جنگ کیلئے تیار ہیں۔

قبل ازیں ایرانی پارلیمنٹ کے نائب سپیکر حامد رضا نے بیان جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ آبنائے ہرمز پر عائد ٹول ٹیکس سے پہلی آمدن ایران کو موصول ہو گئی ہے۔

امریکی میڈیا کے مطابق حامد رضا کا کہنا تھا کہ رقم مرکزی بینک کے اکاونٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں کہ یہ آمدنی کس سے اور کیسے وصول کی گئی۔

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین