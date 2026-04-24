اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں مزید تین ہفتوں کی توسیع کا اعلان
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری جنگ بندی میں مزید تین ہفتوں کی توسیع کا اعلان کرتے ہوئے خطے میں امن کی امید ظاہر کر دی۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کو تین ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، اور وہ جلد دونوں ممالک کی قیادت کی میزبانی کے خواہاں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور لبنان کے صدر جوزف عون کو اوول آفس میں خوش آمدید کہنے کے منتظر ہیں۔
صدر ٹرمپ نے بتایا کہ وائٹ ہاؤس میں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ان کی ملاقات انتہائی مثبت اور تعمیری رہی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس اہم ملاقات میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔
امریکی صدر نے مزید کہا کہ واشنگٹن لبنان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ خود کو حزب اللہ کے خطرات سے محفوظ رکھ سکے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ تین ہفتوں کے دوران لبنانی صدر جوزف عون اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ممکنہ ملاقات بھی متوقع ہے، جو امن عمل کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ رواں برس کے دوران اسرائیل اور لبنان کے درمیان مستقل امن قائم ہونے کے امکانات موجود ہیں، اور امریکہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔