شکیرا کے مفت کانسرٹ میں لاکھوں افراد کی شرکت

.
شائع 04 مئ 2026 01:29pm
Sidebar

برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں حال ہی میں عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا کا ایک بہت بڑا مفت کنسرٹ منعقد ہوا جس نے موسیقی اور عوامی میلوں کی تاریخ میں نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ اس میگا ایونٹ میں تقریباً 20 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی، جس کی وجہ سے یہ شکیرا کے فنی سفر کا سب سے بڑا شو بن گیا ہے۔ کوپاکابانا بیچ پر ہونے والے اس ایونٹ کا آغاز ایک جدید ڈرون ڈسپلے سے ہوا جس نے آسمان پر شکیرا کی علامت سمجھے جانے والے بھیڑیے کی تصویر بنائی۔ گلوکارہ نے اپنے مشہورِ زمانہ گانے پیش کیے جن میں ”ہپس ڈونٹ لائی“ اور 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ کا مقبول ترین ترانہ ”وکّا وکّا“ پیش کر کے مجمعے میں جوش و خروش بھر دیا۔

brazil Concert Lady Gaga shakira 2026 Mega Concert Medonna
مقبول ترین
تازہ ترین