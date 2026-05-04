جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کا 3 مراحل پر مشتمل نیا منصوبہ

نئی تجاویز کا مقصد موجودہ جنگ بندی کو 30 دنوں کے اندر مستقل امن میں تبدیل کرنا ہے۔
ویب ڈیسک
شائع 04 مئ 2026 01:44pm
دنیا

ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکا کو ایک تازہ امن تجویز ارسال کی ہے جس کا مقصد موجودہ جنگ بندی کو 30 دنوں کے اندر مستقل امن میں تبدیل کرنا ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق اس تین مرحلے پر مشتمل منصوبے میں اسرائیل سمیت تمام فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کا عہد شامل ہے تاکہ مشرق وسطیٰ میں جاری لڑائی کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔

اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کو مرحلہ وار دوبارہ کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں پر لگی امریکی پابندیوں کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ سمندری بارودی سرنگوں کو ہٹانے کی ذمہ داری تہران قبول کرے گا۔

دوسرے مرحلے کے تحت ایران کو ایک مخصوص مدت کے بعد 3.6 فیصد تک یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کی اجازت ہوگی، تاہم یہ ”زیرو اسٹوریج“ اصول کے تحت ہوگا جس کا مطلب ہے کہ افزودہ شدہ مواد کا ذخیرہ نہیں کیا جائے گا۔

اس مرحلے میں ایران نے اپنی جوہری تنصیبات کو ختم کرنے یا نقصان پہنچانے کی کسی بھی شرط کو مسترد کر دیا ہے۔

تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکا اور اسرائیل، ایران اور اس کے اتحادیوں پر حملوں سے گریز کریں گے اور بدلے میں ایران بھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کرے گا، جبکہ پابندیوں میں نرمی کے طور پر ایران کے منجمد فنڈز کو مرحلہ وار جاری کیا جائے گا۔

آخری اور تیسرے مرحلے میں تہران نے اپنے عرب پڑوسیوں کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات اور پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک جامع علاقائی سلامتی کے نظام کی تشکیل کی تجویز دی ہے۔

Iran Iran Israel War President Donald Trump US Iran Talks New Proposal
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین