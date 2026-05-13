کوکین کوئین 'پنکی' کا ریمانڈ منظور، قتل کا کیس بھی کھل گیا
کراچی میں منشیات فروشی کے بڑے کیس میں نامزد ملزمہ انمول عرف پنکی کے حوالے سے اہم قانونی پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں عدالت نے ملزمہ کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کے سخت نوٹس اور احکامات کے بعد پولیس نے قانونی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے دوبارہ عدالت سے رجوع کیا جس کے نتیجے میں یہ ریمانڈ حاصل کیا گیا۔
ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق اب ملزمہ سے منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحے کے ساتھ ساتھ قتل کے مقدمے میں بھی اہم تفتیش کی جائے گی۔
ملزمہ پنکی کے خلاف قتل کا ایک مقدمہ بھی سامنے آیا ہے جو سات مئی کو بغدادی کے علاقے سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملنے پر درج کیا گیا تھا۔ ملزمہ سے اس کیس میں بھی تفتیش کی جائے گی۔
اس کے علاوہ ملزمہ کے ماضی کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ سال 2022 میں لاہور کے علاقے کوٹ لکھپت میں منشیات فروشی کے ایک چھاپے کے دوران اس کا بھائی ریاض بلوچ گرفتار ہوا تھا، تاہم پنکی اس وقت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمہ لاہور میں کرائے کے گھر میں خود منشیات تیار کرتی تھی لیکن اس کا اصل سپلائی نیٹ ورک کراچی میں سرگرم تھا۔
کیس کی شفافیت برقرار رکھنے کے لیے انکوائری افسر بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ اس معاملے کی انکوائری کریں گے جنہیں تین دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے واضح کیا ہے کہ سندھ حکومت جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائی پر یقین رکھتی ہے اور قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ملزمہ کے خلاف شواہد کی بنیاد پر کارروائی جاری رہے گی تاکہ کیس کی شفاف تفتیش کو یقینی بنایا جا سکے۔