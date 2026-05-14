ظہران ممدانی کے انتخابی وعدے کی تکمیل کے لیے بیزوس فیملی کا 10 کروڑ ڈالر کا تحفہ
امریکی ارب پتی اور ایمازون کے بانی جیف بیزوس کے والدین نے نیویارک میں بچوں کی ابتدائی تعلیم اور مفت چائلڈ کیئر منصوبوں کیلئے 10 کروڑ ڈالر عطیہ کرنے کا اعلان کردیا۔عطیہ میئر زوہران ممدانی کے یونیورسل چائلڈ کیئر اور ابتدائی تعلیم کے وعدے کی تکمیل میں مددگار ثابت ہوگا۔
ذرائع کے مطابق نیویارک کی معروف فلاحی تنظیم رابن ہڈ نے اعلان کیا ہے کہ اسے جیف بیزوس کے خاندان کی جانب سے 10 کروڑ ڈالر کا عطیہ موصول ہوا ہے۔ اس رقم سے’’جیکی بیزوس انڈاؤمنٹ فار ارلی چائلڈ ہڈ‘‘ قائم کیا جائے گا، جو ابتدائی تعلیم اور بچوں کی نشوونما کے منصوبوں پر خرچ ہوگی۔
تنظیم کے مطابق مزید 2 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی اضافی رقم بھی فراہم کی جائے گی، بشرطیکہ اتنی ہی رقم دیگر ذرائع سے جمع کی جائے، جس کے بعد مجموعی فنڈ 15 کروڑ ڈالر تک پہنچ جائے گا۔
جیکی بیزوس، جو جیف بیزوس کی والدہ ہیں، ماضی میں رابن ہڈ تنظیم کے بورڈ کا حصہ بھی رہ چکی ہیں۔
یہ عطیہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب نیویارک کے میئر زوہران ممدانی شہر بھر میں ’’2-K پروگرام‘‘ متعارف کراچکے ہیں، جس کے تحت دو سال کی عمر سے بچوں کیلئے مفت ابتدائی تعلیم اور نگہداشت کو سال بھر کیلئے عام اور قابل رسائی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔
اگرچہ یہ منصوبہ بیزوس خاندان کی مالی معاونت سے تقویت پا رہا ہے، تاہم میئر ممدانی ماضی میں ارب پتی طبقے پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں انہوں نے ارب پتی کاروباری شخصیت کین گرفن کی پرتعیش جائیداد کے باہر ویڈیو جاری کرکے لگژری سیکنڈ ہومز پر نئے ٹیکس کی تجویز دی تھی، جس پر دونوں کے درمیان لفظی جنگ بھی دیکھنے میں آئی۔
میئر ممدانی نے گزشتہ ہفتے مشہور ’’میٹ گالا‘‘ تقریب میں شرکت بھی نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ وہ شہر کو مزید سستا اور عام شہریوں کیلئے قابل رہائش بنانے پر توجہ دے رہے ہیں۔
دوسری جانب سٹی ہال کی ترجمان جینا لائل نے کہا کہ پورے نیویارک میں مفت چائلڈ کیئر کا خواب پورا کرنے کیلئے حکومت، فلاحی اداروں، ورکنگ فیملیز اور نجی شعبے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
رابن ہڈ تنظیم 1988 میں ہیج فنڈ ارب پتی پال ٹیوڈر جونز نے قائم کی تھی، جبکہ اسے وال اسٹریٹ کی کئی بڑی شخصیات کی حمایت حاصل رہی ہے۔ تنظیم اب تک نیویارک کے پانچوں بورو میں 300 سے زائد فلاحی اداروں کو فنڈنگ فراہم کرچکی ہے۔
رابن ہڈ کے چیف ایگزیکٹو رچرڈ بیوری جونیئر کا کہنا ہے کہ چائلڈ کیئر منصوبوں کیلئے بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے، تاہم فلاحی عطیات ایسے منصوبوں کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
واضح رہے کہ نیویارک اس وقت شدید بجٹ بحران کا سامنا کررہا ہے اور شہر کو تقریباً 12 ارب ڈالر کے مالی خسارے کا سامنا ہے۔ تاہم میئر ممدانی نے حالیہ بجٹ میں چائلڈ کیئر اور تعلیمی منصوبوں کیلئے تقریباً 6 کروڑ ڈالر مختص کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ نئے بجٹ سے مالی خسارہ پورا کرلیا جائے گا۔