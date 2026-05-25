روس کا یوکرین پر بڑا حملہ

شائع 25 مئ 2026 10:39am
روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ایک انتہائی شدید فضائی حملہ کیا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر ڈرونز اور جدید کروز و بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ یوکرینی فضائی دفاعی نظام نے متعدد اہداف کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی کوشش کی، تاہم اس شدید حملے کے نتیجے میں رہائشی عمارتوں، تعلیمی اداروں اور بنیادی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا، جس کے باعث کئی عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق، توانائی کے نیٹ ورک کو نشانہ بنانے والے اس حملے کا مقصد شہر کو مفلوج کرنا تھا، اطلاعات کے مطابق اس واقعے کے بعد عالمی سطح پر تشویش اور مذمت کی جا رہی ہے۔

