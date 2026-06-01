ڈیل کا ایپل کو بڑا چیلنج: میک بک کے مقابلے میں سستا اور جدید لیپ ٹاپ متعارف
معروف ٹیکنالوجی کمپنی ڈیل نے کمپیوٹر مارکیٹ میں ایپل کو چیلنج کرنے کے لیے اپنا سب سے سستا اور ہلکا لیپ ٹاپ ”ایکس پی ایس 13“ متعارف کرا دیا ہے۔ کمپنی کا بنیادی ہدف طلبہ اور نوجوان پیشہ ور افراد ہیں تاکہ وہ کم قیمت میں جدید ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کر سکیں۔
اس نئے لیپ ٹاپ کی ابتدائی قیمت 699 ڈالر رکھی گئی ہے جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً ایک لاکھ 95 ہزار روپے بنتی ہے، اس کے ساتھ ہی اسکولوں اور کالجوں کے نئے تعلیمی سیزن کے دوران 16 سال یا اس سے زائد عمر کے طلبہ کے لیے یہ قیمت مزید کم کر کے 599 ڈالریعنی ایک لاکھ 67 ہزار روپے کر دی جائے گی۔
کمپنی حکام کا کہنا ہے کہ یہ نیا ماڈل ان کا اب تک کا سب سے پتلا اور ہلکا ترین لیپ ٹاپ ہے۔ یہ وزن میں ایپل کے میک بک نیو سے تقریباً آدھا پاؤنڈ ہلکا ہے، جبکہ اس کی اسکرین کا سائز بھی ایپل کے مقابلے میں بڑا ہے۔
مارکیٹ کے ماہرین کے مطابق ڈیل کا یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ وہ کمپیوٹر انڈسٹری میں میموری چپس کی قلت اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باوجود گاہکوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے جارحانہ حکمت عملی اپنا رہی ہے۔
دوسری جانب ایپل نے رواں سال مارچ میں اپنے میک بک نیو لیپ ٹاپس متعارف کروائے تھے جن کی ابتدائی قیمت 599 ڈالر تھی اور طلبہ کے لیے یہ 500 ڈالر میں دستیاب تھا۔ ایپل کے اس سستے ماڈل کی وجہ سے اس کی سیلز میں نمایاں اضافہ ہوا تھا۔
ڈیل کے چیف آپریٹنگ آفیسرجیف کلارک نے اس مقابلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایپل کی اس پروڈکٹ کو سراہتے ہیں کیونکہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں سستے اور اچھے لیپ ٹاپس کی مانگ موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طلبہ اور عام صارفین مناسب قیمت میں بہتر متبادل کے حقدار ہیں اور ڈیل اسی سوچ کے تحت کام کر رہی ہے۔
اس سے قبل ڈیل نے رواں سال جنوری میں لاس ویگاس کی کنزیومر الیکٹرانکس شو میں اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ وہ ہر قیمت کی کیٹیگری میں ایپل اور دیگر کمپنیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی موقع پر کمپنی نے ایکس پی ایس 13 متعارف کرانے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا تھا۔
اب کمپنی نے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی مشہور ”ایکس پی ایس سیریز“ کو دوبارہ نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ کمپنی کو توقع ہے کہ اس اقدام سے سال کے دوسرے نصف میں کمپیوٹرز کی فروخت میں ممکنہ کمی کے اثرات کو کم کیا جا سکے گا۔
یہ نیا لیپ ٹاپ انٹیل کور سیریز 3 کے پراسیسر کے ساتھ بہت جلد مارکیٹ میں دستیاب ہوگا، جبکہ اس کا مزید طاقتور ماڈل انٹیل کور الٹرا سیریز 3 اور ایک خاص اسٹورم رنگ کے ساتھ موسم گرما کے آخر میں پیش کیے جانے کی توقع ہے۔