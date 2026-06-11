فٹبال ورلڈ کپ کے شاندار لمحات

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شائع 11 جون 2026 11:52am
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2018: فرانس کے عثمانی ڈیمبیلے، پریسنل کیمبیمبے اور الفونس اریولا نے کروشیا کے خلاف فائنل جیتنے کا جشن منایا۔
2018: فرانس کے عثمانی ڈیمبیلے، پریسنل کیمبیمبے اور الفونس اریولا نے کروشیا کے خلاف فائنل جیتنے کا جشن منایا۔
1986: ماراڈونا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ٹرافی کے ساتھ جشن مناتے ہوئے۔
1986: ماراڈونا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ٹرافی کے ساتھ جشن مناتے ہوئے۔
2002: تھیری ہنری میچ کے بعد میدان میں اکیلے بیٹھے ہیں، جب سینیگال نے دفاعی چیمپیئن فرانس کو ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں 1-0 سے شکست دے کر بڑا اپ سیٹ کیا۔
2002: تھیری ہنری میچ کے بعد میدان میں اکیلے بیٹھے ہیں، جب سینیگال نے دفاعی چیمپیئن فرانس کو ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں 1-0 سے شکست دے کر بڑا اپ سیٹ کیا۔
2014: نیدرلینڈز کے رابن وین پرسی نے اسپین کے خلاف شاندار ہیڈر سے گول کیا، جسے ورلڈ کپ کی بہترین ہیڈرز میں شمار کیا جاتا ہے اور انہیں “فلائنگ ڈچ مین” کا لقب ملا۔
2014: نیدرلینڈز کے رابن وین پرسی نے اسپین کے خلاف شاندار ہیڈر سے گول کیا، جسے ورلڈ کپ کی بہترین ہیڈرز میں شمار کیا جاتا ہے اور انہیں “فلائنگ ڈچ مین” کا لقب ملا۔
2022: میسی اور ٹیم، فرانس کو شکست دینے کے بعد ورلڈ کپ ٹرافی دکھاتے ہوئے۔
2022: میسی اور ٹیم، فرانس کو شکست دینے کے بعد ورلڈ کپ ٹرافی دکھاتے ہوئے۔
1930: یوراگوئے میں ہونے والے پہلے ورلڈ کپ فائنل کا فضائی منظر۔
1930: یوراگوئے میں ہونے والے پہلے ورلڈ کپ فائنل کا فضائی منظر۔
1970: انگلینڈ کے کپتان بابی مور برازیل کے پیلے کے ساتھ میچ کے بعد جرسی کا تبادلہ کرتے ہوئے۔
1970: انگلینڈ کے کپتان بابی مور برازیل کے پیلے کے ساتھ میچ کے بعد جرسی کا تبادلہ کرتے ہوئے۔
1994: لاس اینجلس میں ٹیم یو ایس اے جشن مناتے ہوئے، جب کولمبیا کے اینڈریس ایسکوبار نے اپنا ہی گول کر دیا۔
1994: لاس اینجلس میں ٹیم یو ایس اے جشن مناتے ہوئے، جب کولمبیا کے اینڈریس ایسکوبار نے اپنا ہی گول کر دیا۔
1966: کوئین الزبتھ دوم نے ویمبلے اسٹیڈیم میں انگلینڈ کے کپتان بابی مور کو ورلڈ کپ ٹرافی پیش کی۔
1966: کوئین الزبتھ دوم نے ویمبلے اسٹیڈیم میں انگلینڈ کے کپتان بابی مور کو ورلڈ کپ ٹرافی پیش کی۔
2006: برلن میں ورلڈ کپ فائنل کے دوران فرانس کے زین الدین زیدان نے اٹلی کے مارکو ماترازی کو ٹکر ماری، جس کے بعد ماترازی میدان میں شدید چوٹ لگنے کے بعد گر پڑے۔
2006: برلن میں ورلڈ کپ فائنل کے دوران فرانس کے زین الدین زیدان نے اٹلی کے مارکو ماترازی کو ٹکر ماری، جس کے بعد ماترازی میدان میں شدید چوٹ لگنے کے بعد گر پڑے۔
1966: جیوف ہرست نے فائنل میں مغربی جرمنی کے خلاف ہیٹ ٹرک مکمل کی۔
1966: جیوف ہرست نے فائنل میں مغربی جرمنی کے خلاف ہیٹ ٹرک مکمل کی۔
2010: اینڈریس انیسٹا نے 116ویں منٹ میں نیدرلینڈز کے خلاف فیصلہ کن گول کیا۔
2010: اینڈریس انیسٹا نے 116ویں منٹ میں نیدرلینڈز کے خلاف فیصلہ کن گول کیا۔
2014: برازیل کے کوچ سکولاری سیمی فائنل میں جرمنی کے خلاف 7-1 شکست کے دوران کھلاڑی برنارڈ کو اشارہ کر رہے ہیں۔
2014: برازیل کے کوچ سکولاری سیمی فائنل میں جرمنی کے خلاف 7-1 شکست کے دوران کھلاڑی برنارڈ کو اشارہ کر رہے ہیں۔
2014: چیلینی نے میچ میں دکھایا کہ سواریز نے ان کے کندھے پر کاٹا تھا۔
2014: چیلینی نے میچ میں دکھایا کہ سواریز نے ان کے کندھے پر کاٹا تھا۔
1970: پیلے نے اٹلی کے خلاف فائنل میں پہلا گول کرنے کے بعد جشن منایا۔
1970: پیلے نے اٹلی کے خلاف فائنل میں پہلا گول کرنے کے بعد جشن منایا۔
1990: مغربی جرمنی نے ارجنٹینا کے خلاف فائنل میں فیصلہ کن پنالٹی اسکور کی۔
1990: مغربی جرمنی نے ارجنٹینا کے خلاف فائنل میں فیصلہ کن پنالٹی اسکور کی۔
1982: برائن رابسن نے چیکوسلوواکیہ کے خلاف میچ میں آسان گول مِس کر دیا۔
1982: برائن رابسن نے چیکوسلوواکیہ کے خلاف میچ میں آسان گول مِس کر دیا۔
1986: ماراڈونا نے انگلینڈ کے خلاف شاندار ڈرِبلنگ کے بعد “گول آف دی سنچری” اسکور کیا۔
1986: ماراڈونا نے انگلینڈ کے خلاف شاندار ڈرِبلنگ کے بعد “گول آف دی سنچری” اسکور کیا۔
1982: اٹلی کے کپتان دینو زوف، مغربی جرمنی کو شکست دینے کے بعد ٹرافی بلند کرتے ہوئے۔
1982: اٹلی کے کپتان دینو زوف، مغربی جرمنی کو شکست دینے کے بعد ٹرافی بلند کرتے ہوئے۔
2014: جرمنی نے ارجنٹینا کو شکست دے کر ورلڈ کپ جیت لیا۔
2014: جرمنی نے ارجنٹینا کو شکست دے کر ورلڈ کپ جیت لیا۔
1994: اٹلی کے رابرٹو باجیو نے ورلڈ کپ فائنل میں برازیل کے خلاف پنالٹی کِک اوپر سے باہر مار دی۔
1994: اٹلی کے رابرٹو باجیو نے ورلڈ کپ فائنل میں برازیل کے خلاف پنالٹی کِک اوپر سے باہر مار دی۔
1990: ماراڈونا کی قیادت میں ارجنٹینا نے گروپ بی میں کیمرون کے خلاف میچ کھیلا۔ کیمرون نے ارجنٹینا کو شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا اور افریقہ میں فٹ بال کا ایک نئے دور کا آغاز کیا۔
1990: ماراڈونا کی قیادت میں ارجنٹینا نے گروپ بی میں کیمرون کے خلاف میچ کھیلا۔ کیمرون نے ارجنٹینا کو شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا اور افریقہ میں فٹ بال کا ایک نئے دور کا آغاز کیا۔
1994: برازیل کے کپتان ڈونگا نے اٹلی کے خلاف فائنل جیتنے کے بعد ٹیم کے ساتھ فتح کا جشن منایا۔
1994: برازیل کے کپتان ڈونگا نے اٹلی کے خلاف فائنل جیتنے کے بعد ٹیم کے ساتھ فتح کا جشن منایا۔
1982: اٹلی کے پاولو روسی نے فائنل میں مغربی جرمنی کے خلاف گول کیا۔
1982: اٹلی کے پاولو روسی نے فائنل میں مغربی جرمنی کے خلاف گول کیا۔

یہ تصاویر فٹبال ورلڈ کپ کی تاریخ کے یادگار اور سنسنی خیز لمحات کا خوبصورت مجموعہ ہیں جنہوں نے اس کھیل کو دنیا کا مقبول ترین کھیل بنایا۔ تصاویرمیں لیجنڈ کھلاڑیوں کی شاندار مہارت، تاریخی گولز، فتوحات کے جشن اور شکست کے لمحوں میں ابھرتے انسانی جذبات کو خوبصورتی سے محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ البم محض تصاویر نہیں بلکہ شائقین کے لیے ایک جذباتی سفر ہے جو ورلڈ کپ کی تاریخ، کھلاڑیوں کی محنت اور اس کھیل کے جنون کی عکاسی کرتا ہے۔ ورلڈ کپ 2026 کے آغاز کے موقع پر یہ تصاویر پرانے یادگار سنسنی خیز مقابلوں کی یاد تازہ کرتی ہیں اور فٹبال کی عظیم تاریخ کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہیں۔

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