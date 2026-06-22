روزگار کا خاموش بحران
پاکستان کا معاشی استحکام زیادہ تر سخت گیر پالیسی کے ذریعے حاصل ہوا ہے، اخراجات میں سختی، شرحِ سود میں اضافہ، درآمدات میں کمی، اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی۔ روایتی پیمانوں کے مطابق اسے پیش رفت سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس نے ایک گہرے اور زیادہ خطرناک مسئلے کو بھی چھپا دیا ہے: لیبر مارکیٹ کا بحران جو اب افرادی قوت کے ہر درجے میں پھیل چکا ہے، تازہ گریجویٹس سے لے کر درمیانی کیریئر کے پیشہ ور افراد تک اور سینئر ایگزیکٹوز تک پھیل چکا ہے۔
سرکاری طور پر بے روزگاری کی شرح 7.1 فیصد تک بڑھ گئی ہے، جو ایک سال پہلے 6.3 فیصد تھی۔ زیادہ تر ماہرینِ معاشیات سمجھتے ہیں کہ اصل شرح اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن یہ بحث بھی مسئلے کی شدت کو کم ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان صرف یہ نہیں کہ بہت کم نوکریاں پیدا کر رہا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہ وہ ان ملازمتوں کے لیے غلط کارکن پیدا کر رہا ہے جو موجود ہیں، اور ایسی کمپنیاں بہت کم ہیں جو پیدا ہونے والی افرادی قوت کو جذب کر سکیں۔
تعلیم سے آغاز کریں۔ سرکاری اخراجات اب بھی اس سطح سے بہت کم ہیں جو پاکستان جیسے آبادیاتی ڈھانچے والے ملک کے لیے ضروری ہیں۔ معیاری نجی تعلیم موجود ہے، لیکن صرف ایک محدود اشرافیہ کے لیے۔ اکثریت کے لیے نظام ایسا نہیں جو کسی بھی قابلِ ذکر پیمانے پر خواندگی، حسابی مہارت، نظم و ضبط، ابلاغی صلاحیتیں یا تکنیکی مہارت پیدا کر سکے۔ یونیورسٹیاں مسلسل گریجویٹس کو مارکیٹ میں بھیج رہی ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو آجروں کی بنیادی ضرورت کی مہارتوں کے بغیر آتے ہیں۔ نتیجہ صرف بے روزگاری نہیں بلکہ ناقابلِ روزگار ہونا ہے۔
تاہم یہ صرف کہانی کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ طلب کا ہے۔ اگرچہ افرادی قوت بہتر تربیت یافتہ بھی ہو، تب بھی وہ ایسی معیشت میں مشکلات کا شکار ہوگی جہاں نجی سرمایہ کاری کمزور ہے، نئی کمپنیاں بڑے پیمانے پر قائم نہیں ہو رہیں، اور موجودہ کاروبار محتاط انداز میں توسیع کر رہے ہیں۔ پاکستان کو انسانی سرمائے کا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ہی روزگار پیدا کرنے کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو مزید تقویت دے رہے ہیں۔
پاکستان کا صنعتی ڈھانچہ کمزور ہو چکا ہے۔ مینوفیکچرنگ اب اس رفتار سے روزگار پیدا نہیں کر رہی جس رفتار سے پہلے کرتی تھی، اور کئی شعبے 2022 کے بعد کی معاشی سختیوں سے پہلے والی رفتار حاصل نہیں کر سکے۔ صنعت روایتی طور پر نوجوانوں کو جذب کرنے کا بڑا ذریعہ رہی ہے؛ اب یہ کردار تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ مالیاتی شعبہ، جو 2008 کے بحران سے پہلے زیادہ متحرک تھا، جمود کا شکار ہے اور اس نے بہت کم نئی ملازمتیں پیدا کی ہیں۔ ٹیلی کام، جو کبھی پاکستان کے تیزی سے بڑھتے ہوئے شعبوں میں شامل تھا، اب بالغ ہو چکا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں زیادہ چھوٹی ہو گئی ہیں۔ مختلف صنعتوں میں انضمام اور سائز میں کمی نے درمیانی اور سینئر مینجمنٹ کی ملازمتوں کے مواقع محدود کر دیے ہیں۔
آجر شکایت کرتے ہیں کہ یونیورسٹیاں قابلِ استعمال گریجویٹس پیدا نہیں کر رہیں۔ کئی صورتوں میں وہ درست ہیں۔ ابتدائی سطح کی ملازمتیں موجود ہیں، خاص طور پر آئی ٹی جیسے برآمدی خدمات کے شعبوں میں، لیکن کمپنیاں عالمی مقابلے کے لیے کم تیار امیدواروں کو تربیت دینے کی متحمل نہیں ہو سکتیں۔ دوسری طرف نوجوان گریجویٹس یہ بھی درست کہتے ہیں کہ اچھے کام بہت کم ہیں جو انہیں جذب کر سکیں۔ مارکیٹ ایک خراب توازن میں پھنس چکی ہے: کمپنیاں کہتی ہیں کہ انہیں ٹیلنٹ نہیں ملتا، کارکن کہتے ہیں کہ انہیں نوکریاں نہیں ملتیں، اور دونوں کسی حد تک سچ کہہ رہے ہوتے ہیں۔
مصنوعی ذہانت غالباً اسے بہتر ہونے سے پہلے مزید خراب کرے گی۔ سب سے پہلے جن ملازمتوں پر دباؤ پڑے گا وہ سب سے پیچیدہ نہیں ہوں گی بلکہ وہ معمولی اور کم مہارت والی ابتدائی سطح کی نوکریاں ہوں گی جن کے ذریعے نوجوان کارکن عام طور پر نظم، کام کی انجام دہی اور فیصلہ سازی سیکھتے ہیں۔ اگر یہ ابتدائی سیڑھیاں ختم ہو گئیں تو پاکستان کا پہلے ہی کمزور اسکول سے کام تک کا عبوری نظام مزید کمزور ہو جائے گا۔
درمیانی کیریئر کے پیشہ ور افراد ایک مختلف مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ رسمی ملکی آجر دو دباؤ کے مقابلے میں ٹیلنٹ برقرار رکھنے میں مشکلات کا شکار ہیں: بیرون ملک ملازمت، خاص طور پر خلیجی ممالک میں، اور غیر ملکی کمپنیوں کے لیے ریموٹ ورک۔ خلیجی آپشن اب محدود ہو رہا ہے، لیکن ریموٹ ورک نے ایک طاقتور آربٹریج پیدا کر دیا ہے۔ ایک پاکستانی پیشہ ور جو کسی غیر ملکی کلائنٹ کے لیے ریموٹ کام کرتا ہے، اکثر ملکی رسمی شعبے کے ایک برابر ملازم کے مقابلے میں بہت کم ٹیکس بوجھ برداشت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ لچک، غیر ملکی کرنسی میں آمدن، سفر کی عدم ضرورت، اور دفتری سیاست سے آزادی شامل ہو جائے تو انتخاب مشکل نہیں رہتا۔
یہ محض طرزِ زندگی کی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ لیبر مارکیٹ کا ایک بگاڑ ہے۔ پاکستان مؤثر طور پر رسمی ملکی ملازمت کو سزا دیتا ہے جبکہ لیبر سروسز کی برآمد پر نسبتاً کم ٹیکس لگاتا ہے۔ یہ غیر ملکی زرمبادلہ کی آمد میں مدد دے سکتا ہے، لیکن یہ ملکی کارپوریٹ ٹیلنٹ پول کو بھی کمزور کرتا ہے۔ ریاست اس حقیقت کو نظرانداز نہیں کر سکتی کہ وہ رسمی تنخواہ دار ملازمین پر بھاری ٹیکس لگائے اور ساتھ ہی یہ دکھاوا کرے کہ اسی معیار کے کارکن کم ٹیکس والے آف شور انتظامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔
اوپری سطح پر صورتحال مختلف مگر اتنی ہی ساختی ہے۔ سینئر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سرپلس بنتا جا رہا ہے۔ بینکنگ، ٹیلی کام، ایف ایم سی جی اور ملٹی نیشنل ترقی کے توسیعی سالوں نے ایسے قابل مینیجرز کی ایک نسل پیدا کی ہے جن کے پاس مزید دس یا پندرہ سال کی کام کرنے کی عمر باقی ہے۔ لیکن نئے ادارے اتنی تیزی سے نہیں بن رہے کہ انہیں جذب کر سکیں، اور موجودہ ادارے انہی سطحوں کو کم کر رہے ہیں جن میں یہ افراد بیٹھے ہیں۔
بورڈز اور ایگزیکٹو سطحیں اب بھی زیادہ تر پرانی نسل کے زیرِ اثر ہیں جو شاذ و نادر ہی بروقت ریٹائر ہوتے ہیں۔ ان کے نیچے کمپنیاں تنظیمی ڈھانچے کو فلیٹ کر رہی ہیں، فنکشنز کو ضم کر رہی ہیں، لاگت کم کر رہی ہیں، اور سینئر پیشہ ور افراد کو سستے جونیئر متبادل سے تبدیل کر رہی ہیں۔ کچھ سال پہلے تک مضبوط اسناد رکھنے والے تجربہ کار افراد کو ملازمت ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوتی تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ بے کار بیٹھے ہیں، غیر رسمی مشاورت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں، یا اپنی اہلیت سے بہت کم درجے کے کام قبول کر رہے ہیں۔ یہ انسانی سرمائے کا ضیاع ہے اور یہ ایک سنگین معاشی نقصان بنتا جا رہا ہے۔
یہ مسئلہ مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے خلیجی ممالک میں ملازمتوں کے امکانات کمزور پڑتے ہیں اور کچھ کارکن واپس آتے ہیں، پاکستان میں بے روزگار اور کم روزگار درمیانی عمر کے پیشہ ور افراد کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ وہ بے روزگاری نہیں ہے جس پر پالیسی ساز عموماً بات کرتے ہیں۔ یہ صرف نوجوانوں کا پہلا کام انتظار کرنا نہیں ہے بلکہ تجربہ کار کارکنوں کا رسمی پیداواری نظام سے باہر دھکیلا جانا ہے، جبکہ ان کے پاس ابھی بھی کارآمد کام کرنے کے سال موجود ہیں۔
ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ناقابلِ حل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لیبر مارکیٹ کی ناکامی کو اتنی ہی سنجیدگی سے لیا جائے جتنی پاکستان اب مالیاتی ناکامی کو لیتا ہے۔ ملکی رسمی ملازمت اور ریموٹ آف شور کام کے درمیان ٹیکس کا عدم توازن درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی اصلاحات کو داخلہ سے زیادہ قابلِ استعمال مہارتوں پر مرکوز ہونا چاہیے۔ سرمایہ کاری کی پالیسی کا اندازہ اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ اس سے کتنی نوکریاں پیدا ہوئیں، کتنی کمپنیاں بنی ہیں، اور کتنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، نہ کہ صرف ظاہری سرمایہ کاری کے اعداد و شمار پر۔ اور پاکستان کے تجربہ کار پیشہ ور افراد کی اضافی تعداد کو بیکار سمجھنے کے بجائے ایک اثاثہ سمجھنا چاہیے۔ اگر انہیں تربیت، رہنمائی، گورننس اور کاروباری ترقی کے کرداروں میں مناسب طور پر استعمال کیا جائے تو وہ انسانی سرمائے میں برسوں کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔
استحکام ضروری تھا۔ لیکن استحکام کوئی ترقیاتی ماڈل نہیں ہے۔ کوئی معیشت صرف استحکام کے ذریعے خوشحالی حاصل نہیں کر سکتی۔ ایک وقت آتا ہے جب اسے کمپنیاں بنانا، کارکنوں کو جذب کرنا، مہارتوں کو انعام دینا، اور لوگوں کو پیداواری کام تک ایک قابلِ اعتماد راستہ دینا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر پاکستان کی میکرو معاشی بحالی وہی رہے گی جو اکثر رہی ہے: بحرانوں کے درمیان ایک وقفہ، نہ کہ ان سے مکمل نجات۔
نوٹ: یہ تحریر 22 جون 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔