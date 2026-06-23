وفاقی بجٹ 2026-27 کی خصوصیات
پچھلے ہفتے 2026-27 کے وفاقی بجٹ کی خصوصیات پر پہلا مضمون شائع ہوا تھا، جس میں مجموعی رجحانات اور تخمینوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ یہ مضمون وفاقی بجٹ کا زیادہ تفصیلی انداز میں جائزہ لیتا ہے۔
سب سے پہلے ہم مختلف ذرائع آمدن میں رجحانات اور تخمینوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ 2026-27 میں انکم ٹیکس کی آمدن میں اضافہ 2025-26 کے 9.3 فیصد سے بڑھ کر تقریباً 18.1 فیصد تک پہنچنے کی توقع ہے۔ یہ اضافہ ایسے وقت میں متوقع ہے جب ذاتی انکم ٹیکس اور سپر ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ اس بہتری کی توقع آڈٹ کے عمل میں بہتری کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ تاہم، آڈٹ کے بعد ڈیمانڈ کی صورت میں حاصل ہونے والی رقم اب تک انکم ٹیکس کی مجموعی آمدن کے 5 فیصد سے بھی کم رہی ہے۔
دوسرا پرامید تخمینہ کسٹمز ڈیوٹی کی آمدن سے متعلق ہے۔ یہ 2025-26 میں صرف 6.4 فیصد بڑھی تھی، لیکن 2026-27 میں اس کے 20.9 فیصد تک بڑھنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس دوران شرح مبادلہ میں 4.3 فیصد کمی (ڈیپریسی ایشن) متوقع ہے۔ اس طرح درآمدی اشیا کی ڈالر مالیت میں 16.3 فیصد تک اضافہ متوقع ہے۔ یہ سرکاری طور پر 2026-27 کی درآمدات کے تخمینے سے بھی کافی زیادہ ہے۔
تیسرا زیادہ پرجوش تخمینہ ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق ہے، جس میں مختلف ٹیکسوں میں سب سے زیادہ یعنی 26 فیصد شرح نمو متوقع ہے۔ یہاں ٹیکس کی شرحوں میں کوئی واضح اضافہ نظر نہیں آتا۔ اس جگہ توقع یہ ہے کہ سگریٹ کی تیاری میں ٹیکس چوری میں بڑی کمی آئے گی۔
مجموعی طور پر ایف بی آر کی آمدنی کے تخمینے واضح طور پر پرامید ہیں اور ایک بار پھر تقریباً 1,000 ارب روپے کے شارٹ فال کا امکان ہے، جیسا کہ 2025-26 میں بھی ہوگا۔
تاہم، اپنی نان ٹیکس آمدن میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے منافع میں 2025-26 کے دوران 7.3 فیصد کمی ہے۔ اب توقع ہے کہ یہ 2026-27 میں مزید 41 فیصد تک گر جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ 2022-23 کی بلند ترین سطح سے شرح سود میں نمایاں کمی ہے۔
مجموعی طور پر وفاقی حکومت کی اپنی نان ٹیکس آمدن 2026-27 میں تقریباً 16 فیصد تک کم ہونے کی توقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کو پہلی بار وفاقی حکومت کے لیے مجموعی طور پر 1,035 ارب روپے کی بڑی گرانٹ دینا پڑی ہے۔ اگر یہ گرانٹس 2026-27 میں اسلام آباد کو موصول ہو جاتی ہیں تو مجموعی نان ٹیکس آمدن، ان گرانٹس سمیت، صرف 4.8 فیصد کی مثبت شرح نمو دکھائے گی۔
پیٹرولیم لیوی نے 2025-26 میں بین الاقوامی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے باوجود 22.7 فیصد اضافی آمدن دی۔ 2026-27 میں اس سے مزید 11.9 فیصد آمدن کی توقع ہے۔ عالمی قیمتوں میں ممکنہ کمی کے باوجود اس لیوی میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ مکمل طور پر صارفین کو منتقل کیا جانا چاہیے۔ یہ 2026-27 میں ریلیف کا ایک بڑا ذریعہ ہوگا۔ حال ہی میں پیٹرول اور ایچ ایس ڈی کی قیمتوں میں بڑی کمی عوام کے لیے نمایاں ریلیف کا باعث بنی ہے اور اسے سراہا گیا ہے۔
اب ہم وفاقی اخراجات کا تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ 2026-27 میں مجموعی اخراجات (جاری + ترقیاتی) میں تقریباً 20 فیصد اضافہ کیوں ہوگا؟
جاری اخراجات کے بجٹ کا جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کے اخراجات میں 2026-27 میں 16.1 فیصد اضافہ متوقع ہے۔ یہ اگلے سال شرح سود میں اضافے کے تخمینے کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم، مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے سے شرح سود میں استحکام، اگر کمی نہیں بھی تو ضرور ممکن ہوگا۔
دفاعی اخراجات کی مختص رقم تقریباً 16 فیصد اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ غالباً ضروری ہے، کیونکہ مشرقی اور مغربی سرحدوں پر کشیدہ صورتحال اور ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
سبسڈیز میں 2026-27 کے دوران تقریباً 6 فیصد کمی متوقع ہے۔ اس میں پاور ڈیفرینشل سبسڈی میں کچھ کمی بھی شامل ہے۔ غالب امکان ہے کہ چھوٹے صارفین کے لیے کم ٹیرف کی یکساں پالیسی نہیں ہوگی۔ اس کے بجائے اہلیت کا تعین ایک سروے کے ذریعے کیا جائے گا، جو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام (بی آئی ایس پی) کے تحت کیا گیا تھا۔
وفاقی بجٹ میں غیر معمولی طور پر 36 فیصد اضافے کے ساتھ گرانٹس میں بڑا اضافہ شامل کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ 2025-26 میں پہلے ہی نسبتاً بڑے 20.8 فیصد اضافے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ان گرانٹس میں سے ایک بڑا حصہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام (بی آئی ایس پی) کے لیے مختص ہے۔ اس پروگرام کو ایک مؤثر اسکیم کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور آئی ایم ایف پروگرام نے بھی اس کی مالیاتی تخمینوں میں اضافے کی اجازت دی ہے۔
بی آئی ایس پی کے لیے گرانٹ 2025-26 کے 729 ارب روپے سے بڑھا کر 2026-27 میں 857 ارب روپے کرنے کی تجویز ہے، جو 17.5 فیصد اضافہ ہے۔ اس سے نہ صرف پروگرام کی کوریج میں اضافہ ممکن ہوگا بلکہ فی خاندان نقد امداد کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بنیادی رجحانات کے مطابق مہنگائی، خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بیروزگاری میں اضافے کے باعث غربت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
تاہم ایک بہت غیر معمولی آئٹم ہے جسے بڑی گرانٹس لینے والوں میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ نیشنل اکنامک انیشی ایٹوز کے نام پر 2026-27 کے بجٹ میں 365 ارب روپے کی یکمشت گرانٹ ہے۔ وزیر خزانہ کو چاہیے تھا کہ وہ 2026-27 کے لیے منتخب کردہ مخصوص اقدامات اور ان کی وجوہات واضح طور پر بیان کرتے۔
ترقیاتی اخراجات کی سطح میں بڑا اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ 2025-26 میں اسے تقریباً 54.5 فیصد تک کم کیا گیا تھا تاکہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت سال کے بجٹ خسارے کا ہدف حاصل کیا جا سکے۔ 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں اسے بڑے پیمانے پر بڑھا کر 1275 ارب روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں سرکاری ملکیتی اداروں (ایس او ایز) کو 275 ارب روپے کی قرضہ جاتی معاونت بھی شامل ہے۔
ترقیاتی اخراجات میں آبی وسائل کے منصوبوں کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے تھی، خاص طور پر بھارت کے پاکستان کے پانی تک رسائی کم کرنے کے منصوبوں کے پیش نظر۔ بدقسمتی سے یہ بات شعبہ وار ترقیاتی مختص رقوم میں نظر نہیں آتی، اور اس شعبے کے لیے کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔
نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کو ترقیاتی اخراجات میں بدستور سب سے بڑا حصہ یعنی 25 فیصد مل رہا ہے۔ بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نظام میں سرمایہ کاری کے لیے مختص رقم بھی کم ہے، جو صرف 105 ارب روپے ہے، حالانکہ اس شعبے میں نقصانات کی شرح بہت زیادہ ہے۔
آخر میں ہم متوقع بجٹ خسارے کی مالی معاونت کا جائزہ لیتے ہیں جو 2026-27 میں 5,226 ارب روپے ہے، جو جی ڈی پی کے 3.5 فیصد کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ 2.5 فیصد جی ڈی پی کے برابر بنیادی سرپلس بھی متوقع ہے۔
مالیاتی ذرائع میں سب سے اہم بیرونی مالی معاونت ہے۔ یہاں بھی 2026-27 کے لیے بیرونی مالیاتی آمد میں بڑے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی مجموعی آمدن 29 فیصد سے زائد بڑھ کر 18.1 ارب ڈالر سے 23.4 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔
تاہم اصل تشویشناک بات بیرونی قرضوں کی واپسی میں 59.5 فیصد کا بڑا اضافہ ہے، جو 12.6 ارب ڈالر سے بڑھ کر 20.1 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ اس کے نتیجے میں خالص آمدن صرف 3.3 ارب ڈالر رہنے کی توقع ہے، جبکہ 2025-26 میں یہ 5.5 ارب ڈالر تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 2026-27 میں زرمبادلہ کے ذخائر پر مزید دباؤ پڑے گا۔
مجموعی طور پر 2026-27 کا بجٹ ایک زیادہ رسک والا بجٹ ہے، جس میں ایف بی آر کی آمدن میں زیادہ اضافہ متوقع ہے، پہلی بار صوبائی گرانٹس پر انحصار کیا جا رہا ہے، اور ان گرانٹس کے باوجود صوبائی حکومتوں سے بڑے نقد سرپلسز کی توقع برقرار ہے۔ وفاقی پی ایس ڈی پی میں شعبہ جاتی طور پر دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر پانی کے وسائل کے جاری منصوبوں پر زیادہ خرچ کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ غیر شفاف اخراجات جیسے نامعلوم نیشنل اکنامک انیشی ایٹوز سے بچنا ضروری ہے۔
آئندہ ہفتے کے مضمون میں حال ہی میں اعلان کردہ 2026-27 کے صوبائی بجٹوں پر توجہ دی جائے گی۔ ان بجٹوں کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کو دی جانے والی بڑی گرانٹس کے باعث صوبائی نقد سرپلس کے ہدف میں تقریباً 1,000 ارب روپے کی کمی واقع ہو سکتی ہے، حالانکہ ترقیاتی اخراجات میں بڑی کٹوتیاں کی گئی ہیں۔ نتیجتاً مجموعی بجٹ خسارہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ سطح کے مقابلے میں 2026-27 میں تقریباً 1,000 ارب روپے زیادہ ہو سکتا ہے۔
نوٹ: یہ تحریر 23 جون 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔