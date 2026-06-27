ٹنڈو محمد خان: کار پرفائرنگ سے پی پی رہنما اہلیہ سمیت جاں بحق، بچہ زخمی
ٹنڈو محمد خان میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک کار پر اندھا دھند فائرنگ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما غلام نبی مگسی اور ان کی اہلیہ کو قتل کر دیا، پانچ سالہ بیٹا زخمی ہو گیا۔
ٹنڈو محمد خان میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما غلام نبی مگسی اور ان کی اہلیہ ثمرین مگسی جاں بحق ہوگئے، جبکہ ان کا پانچ سالہ بیٹا سیف اللہ مگسی زخمی ہو گیا۔
پولیس کے مطابق واقعہ بلڑی شاہ کریم تھانے کی حدود میں سجاول روڈ پر پیش آیا، جہاں ویگو گاڑی میں سوار مسلح ملزمان نے غلام نبی مگسی کی کار کو نشانہ بنایا اور اس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔
فائرنگ کے نتیجے میں غلام نبی مگسی اور ان کی اہلیہ ثمرین مگسی موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے، جبکہ ان کا پانچ سالہ بیٹا سیف اللہ مگسی زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہوگئے۔ واقعے کے بعد پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ملزمان کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر کارروائیاں بھی جاری ہیں۔