بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائیاں، 8 دہشت گرد ہلاک
سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے اضلاع خاران اور مستونگ میں انٹیلی جنس اطلاعات کی بنیاد پر دو الگ الگ کارروائیاں کرتے ہوئے بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے آٹھ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔
پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے اضلاع خاران اور مستونگ میں انٹیلی جنس اطلاعات کی بنیاد پر دو کامیاب آپریشن کیے، جن میں بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے آٹھ دہشت گرد مارے گئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق پہلا آپریشن 25 جون کو ضلع خاران میں اس وقت کیا گیا جب دہشت گردوں کے ایک گروہ کی نقل و حرکت کی مصدقہ اطلاع موصول ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الہندوستان کے تین دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ متعدد دیگر دہشت گرد زخمی ہوئے۔
ترجمان پاک فوج کے مطابق دوسرا انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن 26 جون کو ضلع مستونگ میں کیا گیا، جہاں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک خودکش حملہ آور سمیت پانچ دہشت گرد مارے گئے۔
آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دیسی ساختہ دھماکا خیز مواد اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئیں۔
ترجمان کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کی موجودگی کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔
آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور عزمِ استحکام وژن کے تحت انسدادِ دہشت گردی کی مہم پوری قوت اور رفتار کے ساتھ جاری رہے گی۔