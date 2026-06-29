ٹیلر سوئفٹ کی شادی پر تنازعات شروع، سٹوں کا بازار گرم
عالمی شہرت یافتہ امریکی گلوکارہ، نغمہ نگار اور متعدد گریمی ایوارڈز یافتہ پاپ اسٹار ٹیلر سوئفٹ ایک بار پھر دنیا بھر کے ابلاغ عامہ اور سوشل میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ اس بار وجہ ان کا نیا میوزک البم یا ریکارڈ توڑ کنسرٹ نہیں، بلکہ این ایف ایل اسٹار ٹریوس کیلس کے ساتھ ان کی متوقع شادی سے متعلق گردش کرنے والی قیاس آرائیاں ہیں۔
ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلس کی محبت کی کہانی گزشتہ دو برس سے دنیا بھر کے شوبز اور کھیلوں کے حلقوں میں موضوعِ گفتگو بنی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس جوڑے نے اب تک اپنی شادی کی کسی تاریخ یا مقام کی باضابطہ تصدیق نہیں کی، لیکن ہر نئی اطلاع کے ساتھ یہ سوال مزید زور پکڑ رہا ہے کہ کیا واقعی ہالی ووڈ اور این ایف ایل کی یہ سب سے مقبول جوڑی جلد اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے والی ہے؟
اس تمام بحث کو اس وقت مزید تقویت ملی جب این ایف ایل کے چند معروف کھلاڑیوں اور ٹریوس کیلس کے قریبی دوستوں نے گفتگو کے دوران اس ممکنہ تقریب کو ”رائل ویڈنگ“ یعنی شاہی شادی قرار دیا۔ یہ بات اگرچہ دوستانہ انداز میں کہی گئی، مگر سوشل میڈیا نے اسے فوراً ہاتھوں ہاتھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اصطلاح مداحوں کی گفتگو کا حصہ بن گئی۔ خاص طور پر جارج کٹل کے ایک تبصرے، جس میں انہوں نے ٹیلر سوئفٹ کی مصروفیات کا ذکر کیا، نے بھی یہ تاثر پیدا کیا کہ شاید شادی سے متعلق کوئی اہم پیش رفت زیادہ دور نہیں۔
اسی دوران نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ نے ان قیاس آرائیوں کو مزید تقویت دی۔ اخبار کے مطابق نیویارک کے مشہور میڈیسن اسکوائر گارڈن کے اطراف دو سے چار جولائی تک سڑکیں بند رکھنے کے لیے اجازت نامہ طلب کیا گیا، جبکہ رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ کنساس سٹی چیفس کے بعض کھلاڑیوں کے لیے ٹائمز اسکوائر کے میریٹ مارکیز ہوٹل میں تین جولائی کے آس پاس کمروں کی بکنگ کی گئی ہے۔
مزید یہ کہ بڑے پیمانے پر تقریبات منعقد کرنے والی کمپنی ونک پروڈکشنز نے بھی میڈیسن اسکوائر گارڈن کے باہر عارضی ڈھانچہ نصب کرنے کے لیے اجازت طلب کی، جس نے ان خبروں کو مزید توجہ دلا دی۔
نیویارک ٹائمز کے مطابق شہر کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن 3 جولائی کو ممکنہ شادی کی تقریبات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، جبکہ امٹریک پولیس کو بھی یومِ آزادی کے ویک اینڈ کے دوران متوقع سرگرمیوں سے آگاہ کیا گیا۔ مزید برآں، ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ایگزیکٹو کے حوالے سے کہا گیا کہ ٹیلر سوئفٹ نے 2 جولائی سے میڈیسن اسکوائر گارڈن بک کر رکھا ہے، جہاں پہلے تقریباً 100 قریبی مہمانوں پر مشتمل نجی تقریب اور اس کے بعد تین جولائی کو تقریباً 1000 مہمانوں کی بڑی تقریب متوقع ہے، جس میں اسٹیج پرفارمنس بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم ان تمام اطلاعات کی اب تک نہ ٹیلر سوئفٹ اور نہ ہی ٹریوس کیلس یا ان کی ٹیم نے باضابطہ تصدیق کی ہے۔
مداحوں کی دلچسپی کو ٹریوس کیلس کے والد ایڈ کیلس کے حالیہ بیان نے بھی مزید بڑھایا۔ انہوں نے ٹیلر سوئفٹ کو ”گرل نیکسٹ ڈور“ قرار دیتے ہوئے ان کی سادگی، خوش اخلاقی اور ملنسار طبیعت کی تعریف کی۔ اگرچہ انہوں نے شادی سے متعلق کوئی نئی معلومات یا تصدیق فراہم نہیں کی، لیکن ان کے اس دوستانہ اور مثبت تبصرے نے مداحوں کے درمیان جاری گفتگو کو مزید تقویت دی اور ایک بار پھر یہ سوال زیرِ بحث آ گیا کہ آیا دونوں خاندان کسی بڑے اعلان کے قریب تو نہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ممکنہ شادی نے صرف مداحوں اور میڈیا کو ہی نہیں بلکہ آن لائن سٹے مارکیٹس کو بھی غیر معمولی طور پر متحرک کر دیا ہے۔ مختلف پلیٹ فارمز پر شادی کی ممکنہ تاریخ، مقام، مہمانوں کی فہرست، تقریب کی نوعیت، برائڈ کے ساتھ کھڑی ہونے والی شخصیات اور دیگر کئی پہلوؤں پر شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ہر نئی افواہ یا میڈیا رپورٹ کے ساتھ سٹے کی مارکیٹس بھی اپنے اندازے بدل رہی ہوں۔
شادی میں کون شریک ہوگا، یہ بھی مداحوں کے لیے کسی معمہ سے کم نہیں۔ ٹیلر سوئفٹ کے قریبی دوستوں، خاندان کے افراد اور ٹریوس کیلس کے اہل خانہ سے متعلق مختلف پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ بیٹنگ مارکیٹس میں بھی انہی ناموں پر خاصی دلچسپی دیکھی جا رہی ہے۔ اگرچہ ان میں سے کسی بھی فہرست کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس نے اس ممکنہ تقریب کو ایک ایسی کہانی بنا دیا ہے جس کے ہر نئے موڑ کا مداح بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔