امریکا اور ایران کا ایک دوسرے پر حملے روکنے اور امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق
امریکا اور ایران کے درمیان ایک دوسرے پر حملے روکنے اور آبنائے ہرمز کے تنازع کو حل کرنے کے لیے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔
برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق، اتوار کے روز ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے حالیہ حملوں کو روکنے اور مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے 17 جون کو ہونے والے چودہ نکاتی امن معاہدے کے بچنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔
امریکی عہدیدار نے کہا کہ ”اس امن معاہدے کے تمام نکات پر تکنیکی بات چیت جاری رہے گی، فی الحال دونوں فریقین اپنے اپنے حملے روک رہے ہیں اور اب سمندر میں تجارتی جہاز بغیر کسی ڈر کے آزادانہ طور پر آ جا سکتے ہیں۔“
امریکی میڈیا کے مطابق یہ اہم مذاکرات منگل کے دن سے قطر میں دوبارہ شروع ہوں گے۔
اس سے پہلے صورتِ حال انتہائی خراب ہو چکی تھی اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر جنگ بندی توڑنے کے سنگین الزامات لگائے تھے۔
اتوار کی صبح ایران نے کویت اور بحرین میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں اور ڈرونز سے حملہ کیا تھا۔ یہ کارروائی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے کچھ ہی دیر بعد کی گئی تھی جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پر ایران کو کھلی دھمکی دی تھی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ”ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب ہم مزید نرمی نہ دکھا سکیں اور ہمیں اس کام کو فوجی طاقت سے مکمل کرنا پڑے گا جو ہم نے کامیابی سے شروع کیا تھا۔“
انہوں نے مزید دھمکی دی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو ایران کا نام و نشان مٹ جائے گا۔
امریکی صدر کا یہ بیان ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کے بجائے دوسرے راستے سے نکلنے کی کوشش کرنے والے دو بحری جہازوں پر ڈرون حملوں کے بعد سامنے آیا تھا۔ ان ڈرون حملوں کے جواب میں امریکا نے ایران کے کئی شہروں پر بمباری کی تھی۔
اس دھمکی کے فوراً بعد کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے شروع ہو گئے۔ ان حملوں کا جواز پیش کرتے ہوئے ایرانی فوج نے کہا کہ امریکا نے پہلے حملے کرکے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تھی اور ان کے اس اقدام سے تمام سفارتی بات چیت مکمل طور پر رک سکتی ہے۔
ایرانی فوج نے یہ بھی وارننگ دی تھی کہ خطے میں موجود امریکی اڈوں کو آنے والے دنوں میں جہنم بنا دیا جائے گا۔
ان حملوں کے بعد کویت کی فوج نے بتایا کہ انہوں نے دو بیلسٹک میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، جبکہ بحرین میں ایک ایرانی میزائل گرنے سے رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
تاہم اس دوران قطر کی حکومت نے بتایا کہ علاقے میں ہونے والی فوجی کارروائیوں کے دوران ایک بحری جہاز پر میزائل کا ٹکڑا لگنے سے ان کا ایک شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔
دوسری طرف اسرائیل نے بھی لبنان میں ایران کی حامی تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں پر دوبارہ بمباری کی ہے، جس پر ایران کا کہنا ہے کہ اگر اس پورے امن معاہدے کو کامیاب بنانا ہے تو لبنان میں بھی یہ لڑائی فوری طور پر بند ہونا ہو گی۔