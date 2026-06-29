سحر رضوی: دنیا میں چمکتا نیا پاکستانی ستارہ شائع 29 جون 2026 12:19pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Syeda Sahar Rizvi Shines as a Rising Pakistani Star on the Global Stage - Aaj Pakistan Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ایرانی صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں، امن اور مذاکراتی کوششوں پر پاکستان کو خراجِ تحسین منجمد اثاثے بحال، تیل بیچنے کی اجازت؛ امریکا ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کیا ہوا؟ امریکا ایران مذاکرات کا پہلا دور کامیابی سے مکمل ہو گیا: وزیراعظم شہباز شریف ایرانی صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں، امن اور مذاکراتی کوششوں پر پاکستان کو خراجِ تحسین منجمد اثاثے بحال، تیل بیچنے کی اجازت؛ امریکا ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کیا ہوا؟ امریکا ایران مذاکرات کا پہلا دور کامیابی سے مکمل ہو گیا: وزیراعظم شہباز شریف تازہ ترین امریکا اور ایران کا ایک دوسرے پر حملے روکنے اور امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی جنگ: ایران امریکا معاہدے کی ایک شق کیسے نئے حملوں کی وجہ بنی؟ پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، خارجی کمانڈر سمیت 29 دہشتگرد ہلاک