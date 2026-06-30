ایران جنگ میں تباہ ہونے والے تاریخی مقامات
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ایران اور امریکا کے درمیان جنگ اور بیرونی فضائی حملوں کے نتیجے میں ملک کے صدیوں پرانے اور گراں قدر ثقافتی ورثے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ان حملوں کی وجہ سے یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیے گئے مقامات سمیت 130 سے زائد تاریخی مقامات، عجائب گھر اور یادگاریں تباہ ہوگئی ہیں۔ ان مقامات میں تہران کا مشہور قاجار دور کا گلستان محل بھی شامل ہے، جس کی شیشے کی بنی ہوئی خوبصورت چھتیں، محرابیں اور کھڑکیاں قریبی دھماکوں کے جھٹکوں سے ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اصفہان کا تاریخی نقشِ جہاں اسکوائر، چہل ستون اور لورستان کا فلک الافلاک قلعہ بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔
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