ایران جنگ میں تباہ ہونے والے تاریخی مقامات

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شائع 30 جون 2026 10:33am
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تہران کے سعد آباد ثقافتی اور تاریخی کمپلیکس کے اندر واقع ایک تاریخی عمارت۔
تہران کے سعد آباد ثقافتی اور تاریخی کمپلیکس کے اندر واقع ایک تاریخی عمارت۔
گلستان محل - تہران
گلستان محل - تہران
چہل ستون - اصفہان
چہل ستون - اصفہان
گلستان محل - تہران
گلستان محل - تہران
عالی قاپو محل - اصفہان
عالی قاپو محل - اصفہان
چہل ستون - اصفہان
چہل ستون - اصفہان
عالی قاپو محل - اصفہان
عالی قاپو محل - اصفہان
تہران کے سعد آباد ثقافتی اور تاریخی کمپلیکس کے اندر واقع ایک تاریخی عمارت۔
تہران کے سعد آباد ثقافتی اور تاریخی کمپلیکس کے اندر واقع ایک تاریخی عمارت۔
تہران کے سعد آباد ثقافتی اور تاریخی کمپلیکس کے اندر واقع ایک تاریخی عمارت۔
تہران کے سعد آباد ثقافتی اور تاریخی کمپلیکس کے اندر واقع ایک تاریخی عمارت۔
اصفہان میں واقع تالارِ اشرف (اشرف ہال)
اصفہان میں واقع تالارِ اشرف (اشرف ہال)
گلستان محل - تہران
گلستان محل - تہران
عالی قاپو محل - اصفہان
عالی قاپو محل - اصفہان
چہل ستون - اصفہان
چہل ستون - اصفہان
تہران کے سعد آباد ثقافتی اور تاریخی کمپلیکس کے اندر واقع ایک تاریخی عمارت۔
تہران کے سعد آباد ثقافتی اور تاریخی کمپلیکس کے اندر واقع ایک تاریخی عمارت۔
معاصر فنون کا عجائب گھر کا بیرونی منظر - اصفہان
معاصر فنون کا عجائب گھر کا بیرونی منظر - اصفہان
اصفہان کا آرائشی فنون کے عجائب گھر کی اندرونی دیوار پر کریک
اصفہان کا آرائشی فنون کے عجائب گھر کی اندرونی دیوار پر کریک
اصفہان میں واقع آرائشی فنون کا عجائب گھر
اصفہان میں واقع آرائشی فنون کا عجائب گھر
اصفہان میں واقع معاصر فنون کا عجائب گھر
اصفہان میں واقع معاصر فنون کا عجائب گھر
آرائشی فنون کے عجائب گھر میں ایک ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے کھڑا ایک مجمسہ
آرائشی فنون کے عجائب گھر میں ایک ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے کھڑا ایک مجمسہ
اصفہان میں واقع گورنر کا دفتر
اصفہان میں واقع گورنر کا دفتر
چہل ستون - اصفہان
چہل ستون - اصفہان
اصفہان میں واقع آرائشی فنون کا عجائب گھر
اصفہان میں واقع آرائشی فنون کا عجائب گھر

ایران اور امریکا کے درمیان جنگ اور بیرونی فضائی حملوں کے نتیجے میں ملک کے صدیوں پرانے اور گراں قدر ثقافتی ورثے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ان حملوں کی وجہ سے یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیے گئے مقامات سمیت 130 سے زائد تاریخی مقامات، عجائب گھر اور یادگاریں تباہ ہوگئی ہیں۔ ان مقامات میں تہران کا مشہور قاجار دور کا گلستان محل بھی شامل ہے، جس کی شیشے کی بنی ہوئی خوبصورت چھتیں، محرابیں اور کھڑکیاں قریبی دھماکوں کے جھٹکوں سے ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اصفہان کا تاریخی نقشِ جہاں اسکوائر، چہل ستون اور لورستان کا فلک الافلاک قلعہ بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔

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