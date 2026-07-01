Na Shukrey | Ep 7 | Promo | Aaj Entertainment Na Shukrey | Ep 7 | Promo | Aaj Entertainment Published 01 Jul, 2026 03:00pm پروگرامز Join our Whatsapp Channel Na Shukrey | Ep 7 | Promo | Aaj Entertainment Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 Characters تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین بھارتی حکومت کا دباؤ؟ اسلام قبول کرنے والے آیوش ملک نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کرلیا 35 ڈگری درجہ حرارت یورپ اور پاکستان میں مختلف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ امریکا اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح کی ملاقات طے نہیں: قطری وزارت خارجہ بھارتی حکومت کا دباؤ؟ اسلام قبول کرنے والے آیوش ملک نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کرلیا 35 ڈگری درجہ حرارت یورپ اور پاکستان میں مختلف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ امریکا اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح کی ملاقات طے نہیں: قطری وزارت خارجہ تازہ ترین خیبر پختونخوا میں بارش اور فلیش فلڈ سے تباہی، آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق لاہور حادثہ: 'بیوی گھر چلانے کے لیے ٹیوشن پڑھاتی تھی، غربت کی وجہ سے نئی چھت نہیں ڈلوا سکا': مکان مالک ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات، سردار تنویر الیاس پیپلز پارٹی سے مستعٰفی