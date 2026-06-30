عوام کے لیے اچھی خبر: حکومت نے ایل پی جی کی قیمت میں بڑی کمی کردی
حکومت نے نئے مالی سال کے آغاز پر لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس (ایل پی جی) کی فی کلو قیمت میں 67 روپے 33 پیسے کمی کردی ہے، اس حوالے سے اوگرا نے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا ہے۔
مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے ایل پی جی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان کردیا ہے۔
اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 67 روپے 33 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد یکم جولائی سے ایل پی جی کی نئی قیمت 241 روپے 43 پیسے فی کلوگرام مقرر کر دی گئی ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق 11.8 کلوگرام کے گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 794 روپے 5 پیسے کمی کی گئی ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 2 ہزار 848 روپے 91 پیسے مقرر کی گئی ہے۔
اوگرا کے مطابق رواں ماہ جون کے لیے ایل پی جی کی قیمت 309 روپے فی کلوگرام مقرر تھی جب کہ گھریلو سلنڈر کی قیمت 3 ہزار 644 روپے تھی۔
نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ یکم جولائی سے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں بھی 3 ہزار 57 روپے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد کمرشل سلنڈر کی نئی قیمت 10 ہزار 960 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔
اوگرا کے مطابق ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ماہ جولائی کے لیے نافذ العمل ہوگا۔