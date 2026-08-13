پاکستان میں آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کیا ہے؟
پاکستان میں اس وقت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 324 روپے 98 پیسے ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 382 روپے 79 پیسے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے 13 اگست کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 94 پیسے کی معمولی کمی کی ہے جبکہ دوسری طرف ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 54 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔
اس سے قبل پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 325 روپے 92 پیسے تھی اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 382 روپے 25 پیسے تھی۔
اگر 20 جولائی سے لے کر اب تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے مجموعی اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اس عرصے کے دوران مجموعی طور پر دس بار کمی کی گئی اور سات بار اضافہ کیا گیا۔
اس کے برعکس ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں اس پورے عرصے کے دوران چھ بار کمی کی گئی جبکہ دس بار اس کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا۔