پاکستان میں آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں
پاکستان میں آج پیٹرول کی قیمت 325 روپے 43 پیسے ہے جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 383 روپے 95 پیسے فی لیٹر قیمت پر فروخت ہو رہا ہے۔
آئل اینڈ گیس ریگیولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے حکومت کی منظوری کے بعد 14 اگست کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 45 پیسے کا اضافہ کیا ہے، دوسری جانب ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے 16 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔
اس سے قبل پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 324 روپے 98 پیسے تھی اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 382 روپے 79 پیسے تھی۔
اگر 20 جولائی سے لے کر اب تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے مجموعی اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اس عرصے کے دوران مجموعی طور پر دس بار کمی کی گئی اور آٹھ بار اضافہ کیا گیا۔
اس کے برعکس ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں اس پورے عرصے کے دوران چھ بار کمی کی گئی جبکہ گیارہ بار اس کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا۔