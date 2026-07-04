Petrol Price in Pakistan | Diesel Price Reduced | Fuel Price Update - Aaj News

Petrol Price in Pakistan | Diesel Price Reduced | Fuel Price Update - Aaj News
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Petrol Price in Pakistan | Diesel Price Reduced | Fuel Price Update - Aaj News
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