یو اے ای میں 'ویزا آن ارائیول' کی شرائط تبدیل، کیا اب آپ اہل ہیں؟
متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے دنیا بھر سے آنے والے مسافروں کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ویزا دینے یعنی ’ویزا آن ارائیول‘ کی سہولت میں چند بڑی اور اہم تبدیلیاں کی ہیں۔
جون 2026 کی نئی اپڈیٹ کے مطابق یو اے ای کی وزارتِ خارجہ اور شناخت و شہریت کے وفاقی ادارے نے اس پروگرام کا دائرہ بڑھاتے ہوئے اس میں چھ نئے ممالک کے شہریوں کو بھی شامل کر لیا ہے، جس کے بعد اب ان ملکوں کے لوگ بھی بغیر کسی پیشگی پریشانی کے براہِ راست امارات پہنچ کر ویزا حاصل کر سکیں گے۔
اماراتی حکام کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق 25 جون 2026 سے انڈونیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، فلپائن، کینیا اور جنوبی افریقہ کے عام پاسپورٹ ہولڈرز اور ان کے اہل خانہ کو اس شرط پر ویزا آن ارائیول کی سہولت دی جائے گی کہ ان کے پاس نو منظور شدہ ممالک میں سے کسی ایک کا درست رہائشی پرمٹ یا ویزا موجود ہو۔
اگر ان کے پاس یہ ویزا نہیں ہوگا تو انہیں پہلے سے ہی ویزا لگوانا پڑے گا۔
اس کے علاوہ بھارتی شہریوں کے لیے پرانی سہولت برقرار رکھی گئی ہے، جبکہ منظور شدہ ویزوں کی لسٹ میں نیوزی لینڈ، جاپان، سنگاپور اور جنوبی کوریا کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جو پہلے سے موجود امریکا، برطانیہ، یورپی یونین، آسٹریلیا اور کینیڈا کے ساتھ شامل ہوں گے۔
اس ویزے کے تحت مختلف ملکوں کے شہریوں کو امارات میں رکنے کی الگ الگ مدت دی جائے گی، جس کے مطابق خلیجی ممالک اور ویزا فری لسٹ میں شامل مغربی ملکوں کے لوگ تیس یا نوے دن تک رک سکتے ہیں۔
بھارت کے وہ شہری جن کے پاس امریکہ، برطانیہ یا یورپ وغیرہ کا ویزا ہو، انہیں چودہ دن کا ویزا ملے گا، جبکہ انڈونیشیا، ویتنام اور دیگر نئے شامل ہونے والے ملکوں کے شہریوں کو چودہ سے ساٹھ دن تک کا ویزا مل سکے گا۔
اس کے علاوہ پاکستان، بنگلہ دیش، مصر اور نیپال جیسے ممالک کے شہری بھی، جن کے پاس امریکا، برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا یا کینیڈا کا درست اور فعال ویزا موجود ہو، امارات کے کسی بھی ایئرپورٹ پر پہنچ کر تیس دن کا ویزا آن ارائیول حاصل کر سکتے ہیں۔
ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام نے یہ واضح کیا ہے کہ اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے کسی تیسرے بندے یا ایجنسی کی ضرورت نہیں ہوتی، مسافر کو بس دبئی، ابوظہبی یا شارجہ ایئرپورٹ پر اتر کر پاسپورٹ کنٹرول کاؤنٹر پر جانا ہوتا ہے۔ وہاں مسافر کا پاسپورٹ کم از کم چھ ماہ کے لیے کارآمد ہونا چاہیے، ساتھ ہی واپسی کا ٹکٹ، ہوٹل کی بکنگ یا رہائش کا پتہ، اور خرچے کے لیے پیسے یا بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔
حکام نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد امارات میں غیر قانونی طور پر رکنے پر سخت کارروائی ہوگی اور بغیر کسی رعایت کے روزانہ پچاس درہم جرمانہ چارج کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسافر ان شرائط پر پورا نہیں اترتا تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن تیس یا ساٹھ دن کے سیاحتی ویزے کے لیے پہلے سے اپلائی کر سکتا ہے۔