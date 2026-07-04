جعلی مجسٹریٹ کی جعلسازی بے نقاب . شائع 04 جولائ 2026 02:51pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Fake Magistrate Arrested | Islamabad Police | Tarnol Case Update - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین علی خامنہ ای کی تعزیتی تقریبات: وزیرِاعظم اور فیلڈ مارشل کی شرکت، عالمی وفود کی آمد جاری سونے کی آج پھر لمبی چھلانگ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟ بلوچستان: مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، خواتین اور بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق علی خامنہ ای کی تعزیتی تقریبات: وزیرِاعظم اور فیلڈ مارشل کی شرکت، عالمی وفود کی آمد جاری سونے کی آج پھر لمبی چھلانگ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟ بلوچستان: مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، خواتین اور بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق تازہ ترین غیر ملکی خواتین اغوا کیس: میڈیکل رپورٹ میں ایک خاتون سے زیادتی ثابت آیت اللہ خامنہ ای کی آخری رسومات، مرکزی نمازِ جنازہ اتوار کو تہران میں ادا کی جائے گی آیت اللہ خامنہ ای کی نمازِ جنازہ میں 'انتقام' اور 'امریکا مردہ باد' کے نعرے