Balochistan Cabinet Shake-Up | Abdul Rehman Khetran Removed from Ministry - Aaj News

Balochistan Cabinet Shake-Up | Abdul Rehman Khetran Removed from Ministry - Aaj News
Published 06 Jul, 2026 10:50pm
ویڈیوز
Balochistan Cabinet Shake-Up | Abdul Rehman Khetran Removed from Ministry - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین